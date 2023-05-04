دعمٌ كبير من شركة بوسكو لأحد موظفيها بعد إنجابه أربعة توائم

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زار رئيس مجلس إدارة مجموعة بوسكو "تشيه جونغ او 최정우"، منزل الموظف "كيم هوان 김환" الذي رُزق بأربعة توائم بشكل طبيعي لأول مرة في كوريا. ووفقا لمجموعة بوسكو، قام رئيس مجلس الإدارة تشيه بزيارة منزل الزوجين كيم في الخامس عشر من هذا الشهر. ويعمل السيد كيم في شركة بوسكو للصلب الواقعة في مدينة بوهانغ وهو الآن في إجازة للأبوة. وكانت قد أنجبت زوجة كيم أربعة توائم خلال ولادة طبيعية في مستشفى جامعة سيول الوطنية في أغسطس من العام الماضي. ويقال إن احتمالات الحمل الطبيعي لأربعة توائم ضئيلة للغاية، بمعدل 1 لكل مليون. ومن النادر أيضا أن يزور رئيس شركة كبيرة منزل أحد الموظفين لتهنئته على ولادة طفل. ومع ذلك، قام الرئيس تشيه شخصيا بتسليم عربات الأطفال ونقود للتهنئة إلى الأربعة أطفال. وبالنسبة لأكبر التوائم الأربعة، الذي اضطر إلى البقاء في المستشفى لمدة ستة أشهر تقريبا بسبب جراحة في الأمعاء فور ولادته، قال تشيه "إنه لأمر رائع أنه تغلب عليها بشجاعة ونشأ بصحة جيدة. تعال إلى شركتنا، بوسكو، لاحقا عندما تكبر". وردا على ذلك، شكرت زوجة السيد كيم رئيس الشركة تشيه بعدة صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد زيارته إلى منزلها.في هذا السياق، تُقدّم الشركة دعما متنوعا لتخفيف أعباء رعاية الأطفال عن الزوجين كيم. على سبيل المثال من خلال نظام بوسكو الداخلي الملائم للولادة، تم تقديم 20 مليون وون لدعم الولادة، و2 مليون وون من منتجات العناية بالأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة أيضا تقديم خدمات رعاية للأطفال حتى وصول الأربعة توائم إلى عيد ميلادهم الأول، وقد تم بالفعل تسليم حافلة صغيرة من 9 مقاعد إلى عائلة كيم.

تجدر الأشارة الي أنه إذا قدمت الشركات دعما ماليا لموظفيها عند الولادة، فأنهم لن يضطروا للقلق بشأن الولادة ورعاية الأطفال. ومن المعروف أن كوريا تعاني من أنها من أقل الدول من حيث معدلات الخصوبة على مستوى العالم. ولهذا يتوجب على الحكومة اتخاذ تدابير لزيادة معدلات المواليد، حيث انه سيساعد كثيرا في حل مشكلة انخفاض معدلات المواليد إذا توصلت المزيد من الشركات إلى نظام لتشجيع موظفيها على الإنجاب.