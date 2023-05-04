بلدية سيول تحتفل بنجاح تشغيل الحافلات ذاتية القيادة

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قالت بلدية سيول أمس إن العدد التراكمي لركاب العربات ذاتية القيادة قد تجاوز عشرين ألفا يوم الخميس الماضي، بعد مرور أربعة عشر شهرا على إدخالها. يشار إلى أن البلدية أطلقت نظام تشغيل الحافلات والسيارات ذاتية القيادة في منطقة "سام آم" بالعاصمة يوم العاشر من شهر فبراير من العام الماضي، ثم قامت بتوسيع مناطق التشغيل لتشمل منطقتيْ "تشونغ كيه تشون" و"تشونغ وا ديه"، أي "البيت الأزرق". وحتى الآن تجاوزت مسافة تشغيلها التراكمية مائة واثني عشر ألف كيلومتر، أي ما يعادل السفر حول العالم اثنتين وثمان من عشرة مرة. وتسير حاليا ست سيارات منها، وحافلة صغيرة واحدة في منطقة سام آم، بينما تسير ثلاث حافلات صغيرة في منطقة "تشونغ كيه تشون"، وحافلتان كبيرتان في منطقة "تشونغ وا ديه". وأوضحت البلدية أن الحافلتين في منطقة تشونغ وا ديه استخدمهما أربعة عشر ألفا وخمسة وعشرين شخصا خلال أربعة أشهر فقط منذ بدء التشغيل وتلقيان رواجا كبيرا من قبل زوار المنطقة. واحتفالا بوصول الرقم إلى عشرين ألف راكب للعربات ذاتية القيادة، ستقدم بلدية سيول مختلف الفعاليات التذكارية المعنية خلال شهر مايو القادم. فأولا، يمكن ركوب جميع الحافلات والسيارات من هذا النوع بالمجان خلال هذا الشهر. ويذكر أن رسوم تذاكرها تتراوح بين دولار ودولار ونصف في الأوقات العادية. ورغم أنه لا يتم تشغيلها في أيام العطلات الرسمية وايام الأحد، إلا أنها سيتم تشغيلها كل يوم دون إجازة في الأسبوع الأول من مايو، الذي يضم عيد الطفولة في اليوم الخامس. ولكن في منطقة "تشونغ كيه تشون" لن يتم تشغيلها يوم الخامس من مايو، أي في عيد الطفولة، وأيضا في يوم السابع الذي سيصادف الأحد بسبب تنفيذ نظام الشارع الخالي من السيارات. وسوف يتم توزيع بعض المنتجات التذكارية الخاصة على الأطفال والمراهقين من الركاب. وإذا تركوا تعليقات على تجاربهم للركوب، سيحصلون على كوبونات للمشروبات بقيمة خمسة آلاف وون، أي ما يعادل حوالي أربعة دولارات. وقال "يون جونغ جانغ" مدير قسم النقل الحضري التابع لبلدية سيول إن البلدية تلعب دورا كبيرا في إحلال العصر الذي يمكن فيه لجميع المواطنين استخدام المركبات ذاتية القيادة في وسط المدينة. كما أعرب عن أمنياته بأن يأخذ المواطنون فرصة لتجربة هذا النوع من السيارات مع أسرهم بمناسبة شهر مايو الذي يمثل شهر الأسرة في كوريا.