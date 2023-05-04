افتتاح جناح رقمي لثقافات آسيان في بوسان

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من المتوقع أن تشهد كوريا إنشاء مساحة لتجربة مختلف ثقافات دول رابطة شرق جنوب آسيا، "آسيان"، باستخدام التقنية الرقمية. وقال مركز ثقافات الآسيان التابع للاتحاد الكوري للتبادلات الدولية في مدينة بوسان إنه سيفتتح جناحا رقميا دائما لثقافات آسيان اليوم الثلاثاء. وأوضح أن الجناح مكون من جدار وسائط حية وسينما للواقع المعزز وملعب رقمي لتجربة ثقافات دول الآسيان العشر بطريقة متميزة ومختلفة. وسوف يعرض جدار الوسائط الحية المناخ المحلي للحديقة الوطنية الإندونيسية التي تمثل أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، في الوقت الفعلي. وفي سينما الواقع المعزز، سيتم تقديم صور لمعالم دول الآسيان والرسوم المتحركة "لاماكيان 라마끼얀 " وهي الأسطورة التأسيسية لسلالة "تشاكري 짜끄리" في تايلاند. أما الملعب الرقمي فسوف يتيح للزوار الشعور كما لو كانوا يشاركون في مهرجان الآسيان المثير في الفيديو مع الصور الرمزية الملونة وتجربتها بأنفسهم. وعند افتتاح الجناح، سيُقام حفل افتتاح معرض "وجوه أخرى: أقنعة كوريو وآسيان"، الذي ينظمه مركز آسيان الثقافي ومركز اليونسكو لآسيا والمحيط الهادئ للتراث غير المادي، التابع لهيئة التراث الثقافي.

الجدير بالذكر أن هذا المعرض يُقام احتفالا بإدراج رقصة الأقنعة الكورية ضمن التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث يقدم هذا المعرض ثقافات مختلف الدول من خلال الأقنعة والأزياء ومواد الوسائط المتعددة التي تتمتع بها البشرية على نطاق واسع. وفي السابع والعشرين من هذا الشهر ستقام ورشة عمل للدبلوماسية العامة بين كوريا وآسيان لعام ألفين وثلاثة وعشرين، ومؤتمر المعلومات الثاني للمنظمات ذات الصلة بالتراث الثقافي للآسيان في فندق "بارك حياة" في مدينة بوسان. ومن المتوقع أن تستهدف الفعاليتان تعزيز التبادلات الثقافية وشبكات التعاون بين المنظمات ذات الصلة في الآسيان وكبار المسؤولين في سفارات دول الآسيان في كوريا. كما من المتوقع أيضا أن يعمل مركز الآسيان الثقافي على الترويج لحصول مدينة بوسان الكورية على حق استضافة إكسبو عام ألفين وثلاثين.

في هذا الصدد، قال " لي إين هيوك" مدير المركز إن المركز سيصبح منصة ثقافية للتعاطف والترافق تربط كوريا والآسيان، مؤكدا أنه سيقوم بتحديث المحتويات مرارا وتكرارا من أجل زيادة تفاهم الكوريين لثقافات الآسيان.