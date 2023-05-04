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جي آيدل تصدر ألبوما جديدا في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-03

من أغانى القمة

ⓒ CUBE Entertainment

تستعد فرقة "جي آيدل" النسائية للعودة، بإصدار ألبومها الكامل السادس بعنوان "أنا أشعر" يوم الخامس عشر من شهر مايو.

وتم الكشف عن قائمة بالأغاني التي يضمها الألبوم الجديد، ومنها الأغنية الجديدة بعنوان "كوينكارد"، والتي قامت عضوة الفرقة "سويون" بكتابة كلماتها والمشاركة في إعداد الألبوم.

كما شاركت عضوتا الفرقة "ميني" و"يوغي" في إعداد الألبوم الجديد.

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