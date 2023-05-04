أطعمة غريبة للجيل زد في كوريا

ⓒ Getty Images Bank

تباع في كوريا مؤخرا، أطعمة تثير صدمة بمجرد الحديث عنها، مثل هوت دوغ مصنوع من خيارة كاملة، ودجاج مقلي بنكهة الفاكهة، وطوك بوكي بنكهة الشوكولاتة بالنعناع. وقد يتعجب البعض ويقول، "لماذا تأكل هذا؟" ومع ذلك، فإن الجيل زد Z، الذي يفضل شيئا مختلفا، مجنون بهذه الأطعمة الغريبة. وبتسليط الضؤ حول أي الأشخاص الذين يأكلون هذه الأطعمة الغريبة، فأنه على عكس توقعات العديد من الأشخاص، فإن القنوات عبر الإنترنت مثل يوتيوب وخدمات الشبكات الاجتماعية تفيض بمراجعات حول تذوق هذه القوائم الغريبة. وقد وافق الجيل زد على أن القائمة الفريدة تستحق المحاولة مرة واحدة على الأقل. حيث أن هناك العديد من الشباب في الجيل زد الذين يقولون إنهم يريدون تجربتها من أجل المتعة لأنها نوع من الطعام لا يكون منتشرا في العادة. على سبيل المثال أطلق "ميونغ رانغ هات دوغ 명랑핫도그" ، وهو متجر محلي متخصص في هوت دوغ، "هوت دوغ بالخيار" في نهاية الشهر الماضي. وقد اصطف عدد كبير من الشباب أمام المتاجر لتجربة هذا الهوت دوغ، والذي يتوفر فقط لفترة محدودة تبلغ أسبوعين. وشكل هذا الهوت دوغ لا يختلف عن الهوت دوغ العادي، لكن حجمه أكبر قليلا، وهو مختلف من حيث أنه تم دهنه بالمايونيز بدلا من الكاتشب. ووفقا للذين تناولوه، فهو ذو طعم غريب يتيح لنا الشعور بقوام الخيار المقرمش والطازج مع الخبز المقلي المقرمش في نفس الوقت.

في هذا السياق، يقول الجيل زد، الأكثر نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القائمة الفريدة "مثالية لوسائل التواصل الاجتماعي"، حيث إنهم يستمتعون بمشاهدة التعليقات حول القوائم الغريبة المنشورة على انستغرام أو يوتيوب، وبعد تناولها بأنفسهم، يستمتعون بنشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. وبالنسبة إلى جيل الشباب زد، فإن تذوق القوائم الغريبة هو نوع من الترفيه، حيث إنهم يقولون: "لا أعتقد أنه مضيعة للمال الإنفاق على طعام مثل هذا لأن تذوق الأطعمة الغريبة جزء من إرضاء الذات". وفي الوقت نفسه، يقول المسؤولون في صناعة المواد الغذائية إن إطلاق قوائم طعام فريدة هو طريقة تسويق فعالة. بمعنى آخر، فإنه مثل صيد عصفورين بحجر واحد، لأنه مفيد لجذب انتباه المستهلكين ويمكنه أيضا نشر اسم العلامة التجارية. وقال مسؤول في شركة "مينغ رانغ هوت دوغ" إن "استجابة المستهلكين لهذا الهوت دوغ بالخيار كانت أكثر سخونة من المتوقع. وتأثير الدعاية لعلامة "ميونغ رانغ هوت دوغ" أكبر بكثير من مبيعات الهوت دوغ بالخيار نفسها". ونظرا لأن الجيل زد يُظهر اهتماما كبيرا بالقوائم الجديدة ذات الأذواق الغريبة، فإن شركات الخدمات الغذائية المحلية تطلق الدجاج المقلي بنكهة الفواكه مثل الفراولة والبطيخ والموز، والدجاج المقلي بنكهة القهوة، والطوك بوكي بنكهة الشوكولاتة بالنعناع، واحدة تلو الأخرى.