شينهوا تحتفل بالذكرى السنوية الـ15 على انطلاقها

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ستحتفل فرقة "شينهوا" الشبابية بالذكرى الـ15 على انطلاقها بتنظيم لقاء مع معجبيها.

ومن المقرر إجراء هذا اللقاء يوم السابع والعشرين من شهر مايو في سيول، ليكون الأول من نوعه منذ 4 أعوام ونصف.

كما تستعد فرقة "شينهوا" حاليا لإصدار ألبومها الكامل الثامن.

من جهة ثانية، أجرى عضو الفرقة "تيه مين" لقاء منفصلا مع معجبيه في سيول يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أبريل الجاري كنشاطه الأول منذ إكمال خدمته العسكرية.