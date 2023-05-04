نادي تنظيف جيجو يكافح التلوث الناجم عن التدخين

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أصبحت صورة لموقف سيارات أمام شاطئ "هام دوك함덕" في جزيرة جيجو، نُشرت على انستغرام قبل أيام قليلة، موضوعا ساخنا بين مستخدمي الإنترنت. فأرضية ساحة انتظار السيارات على الشاطئ التي تظهر في الصورة كانت مصنوعة من الحصى السوداء، لكنها مليئة بعدد هائل من أعقاب السجائر، ولذا بدت رمادية اللون من مسافة بعيدة. ونظرا لوجود شاطئ مشهور أمامه مباشرة والعديد من المقاهي الكبيرة، أصبح موقف السيارات الذي يزوره سكان جيجو وكذلك السياح "مكانا للتدخين" ورمي أعقاب السجائر.

يُشار الى أن الشخص الذي نشر هذه الصورة هو عضو في "نادي تنظيف جيجو"، ومنذ أكتوبر 2020، يعمل أعضاء هذا النادي معا لجمع القمامة المتروكة على سواحل جيجو كل صباح. كما يشارك أعضاء النادي الصور على انستغرام بعد التقاط القمامة لمدة 30 دقيقة في الصباح الباكر. وقد بلغ عدد أعقاب السجائر التي أزالوها من موقف السيارات هذا خلال يوم واحد 777. وتم التقاط اجمالي 2700 أعقاب سجائر في نفس المكان على مدى ثلاثة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن الصور التي نشروها تفوقت على التحذيرات التي تقول "لا ترمي بأعقاب السجائر"، والمنشورة في جميع أنحاء المدينة. والصور التي حمّلوها تمت مشاركتها بسرعة في العديد من المجتمعات على الإنترنت، وقال مستخدمو الإنترنت بصوت واحد: "من فضلكم لا تتخلصوا من أعقاب السجائر في أي مكان". وكان قد تم تأسيس هذا النادي الذي يجمع القمامة المهجورة على الشواطئ من قبل السيد "جونغ يون تشول정윤철". وقد بدأ جونغ، المولود في سيول، في جمع القمامة مع أصدقائه عندما استقر في جيجو قبل ثلاث سنوات، وحاليا يصنع أعمالا فنية باستخدام القمامة التي جمعها. ويقول جونغ الذي كان قد عاش في بنما الواقعة في أمريكا الوسطى لمدة شهر قبل أن يستقر في جزيرة جيجو، إنه كان لديه أفكارا لجعل السواحل نظيفة منذ أن كان هناك. لأنه في أثناء إقامته هناك، رأى القمامة البلاستيكية التي لا يستخدمها السكان الأصليون في بنما تتدفق عبر البحر وتتراكم على سواحل بنما، وبالتالي أدرك خطورة القمامة البحرية. ولأنه شعر بأن الوضع على سواحل جزيرة جيجو ليس مختلفا كثيرا، بدأ السيد جونغ وأقاربه في جمع القمامة بهذه الفكرة وهي: "لنقم بتنظيف الشواطئ التي نستمتع بها كل يوم". ويمكن تغيير الأعضاء الذين يلتقطون القمامة كل يوم لأن لديهم سبل عيشهم الخاصة. ومع ذلك، فإنهم يلتقطون القمامة كل صباح ويتوجهون إلى أماكن العمل الخاصة بهم. وقد تمت دعوته أيضا إلى مؤتمر جامعة "هوتشي مين" في فيتنام في ديسمبر من العام الماضي بفضل أنشطته المستمرة في جمع القمامة. ووفقا لقوله، فإنه التقط ذات مرة قمامة من فيتنام على شاطئ جزيرة جيجو. وقام بتسليم رسالة في هذا المؤتمر مفادها أنه يتعين علينا جميعا حل مشكلة القمامة البحرية معا لأن البحر متصل كبيئة واحدة. ومن المعروف أن مشكلة تراكم النفايات البلاستيكية على الشواطئ خطيرة حقا. وقد لا تبدو مشكلة القمامة البحرية خطيرة في الوقت الحالي، ولكن نظرا لأن الضرر سيعود إلينا في المستقبل غير البعيد، فهي مشكلة يجب علينا جميعا العمل معا لحلها.