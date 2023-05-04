ستري كيدز تكشف عن ألبومها الثالث في يونيو

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ستكشف فرقة "ستري كيدز" الشبابية عن ألبومها الكامل الثالث الجديد بعنوان "5 نجوم" في شهر يونيو القادم.

وقالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إنه سيتم إصدار هذا الألبوم يوم الثاني من شهر يونيو، ليكون أول ألبوم كامل للفرقة منذ أن تم الكشف عن ألبومها السابق بعنوان "نو إيزي" في شهر أغسطس من عام 2021.

وقامت الوكالة اليوم الجمعة بنشر مقطع فيديو تشويقي لألبوم فرقة "ستري كيدز" الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أكملت الفرقة مؤخرا جولتها العالمية الثانية، حيث أقامت 42 حفلا في 18 دولة.