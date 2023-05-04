الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

رزان نصري : الحجاب لا يمنع الأناقة

#ضيف على الكي بي إس l 2023-05-04

لقاء الجمعة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الطالبة الكندية سورية الأصل رزان نصري التي جاءت إلى كوريا للدراسة في 2 مايو عام 2014.


الطالبة الكندية سورية الأصل رزان نصري ، جاءت إلى كوريا للدراسة ، وهي أصلا تدرس طرق تعليم اللغة الإنجليزية للأجانب في كندا .
أسرة رزان هاجرت إلى كندا ، حيثث ولدت هناك وعاشت معظم حياتها ، وتقول إنها تشعر أحيانا بالحيرة بسبب انتمائها المزدوج للثقافة السورية من ناحية ، وللحياة التي عاشتها في كندا من ناحية أخرى .
رزان تهتم بالموضة والأزياء، وتخطط لدراسة التجارة والأعمال لتنشئ شركتها الخاصة في هذا المجال، وتقول إن الكثيرات من المحجبات خاصة في كندا يهتممن بالموضة .
زران تتحدث في لقائها مع القسم العربي أيضا عن الدراسة في كوريا، والفرق بينها وبين الدراسة في كندا ، كما تشير إلى أن السبب الذي دفعها لاختيار الدراسة في كوريا هو حبها للمسلسلات الكورية .
وتقول رزان إنها تتمنى أن تعود إلى وطنها سوريا يوما ما كي تساعد على بنائه من جديد مستفيدة من خبراتها التي اكتسبتها في كندا وفي كوريا.


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;