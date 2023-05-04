رزان نصري : الحجاب لا يمنع الأناقة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الطالبة الكندية سورية الأصل رزان نصري التي جاءت إلى كوريا للدراسة في 2 مايو عام 2014.





الطالبة الكندية سورية الأصل رزان نصري ، جاءت إلى كوريا للدراسة ، وهي أصلا تدرس طرق تعليم اللغة الإنجليزية للأجانب في كندا .

أسرة رزان هاجرت إلى كندا ، حيثث ولدت هناك وعاشت معظم حياتها ، وتقول إنها تشعر أحيانا بالحيرة بسبب انتمائها المزدوج للثقافة السورية من ناحية ، وللحياة التي عاشتها في كندا من ناحية أخرى .

رزان تهتم بالموضة والأزياء، وتخطط لدراسة التجارة والأعمال لتنشئ شركتها الخاصة في هذا المجال، وتقول إن الكثيرات من المحجبات خاصة في كندا يهتممن بالموضة .

زران تتحدث في لقائها مع القسم العربي أيضا عن الدراسة في كوريا، والفرق بينها وبين الدراسة في كندا ، كما تشير إلى أن السبب الذي دفعها لاختيار الدراسة في كوريا هو حبها للمسلسلات الكورية .

وتقول رزان إنها تتمنى أن تعود إلى وطنها سوريا يوما ما كي تساعد على بنائه من جديد مستفيدة من خبراتها التي اكتسبتها في كندا وفي كوريا.



