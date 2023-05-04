(11) 허락해주세요

단: 집사님, 아가씨와 결혼하고 싶습니다. 아가씰 저에게 주십시오!

يومي، أرغب في الزواج من يون سو. أرجوك اقبلي.

유미: 뭐 하는 거야?

ماذا تفعل؟

단: 모자라고, 부족한 놈이지만, 허락해주신다면, 아가씰 평생 행복하게 해주겠습니다!

أعلم أنني غير جدير بها، ولكن إذا وافقتي، سأجعلها سعيدة مدى الحياة.

연서: 아니 어디서 저런 걸 봤는지, 꼭 해보고 싶다잖아요.

لا أعلم أين شاهد هذا، لكنه قال إنه يريد أن يجرب.

장단 좀 맞춰주세요.

فقد جاريه.

유미: 어디까지가 역할극인지 알아야 북을 치든 장굴 치든 하지.

ولكن علي أن أفهم ما الحقيقي وما التمثيل لأتمكن من مجاراته.

둘이 결혼은 진짜야?

هل ستتزوجان حقا؟

연서, 단: 고개를 끄덕인다)

(...)

유미: 아니 무슨 진도를 광케이블 LTE 속도로 빼.

ما هذه السرعة. وكأنها سرعة الإنترنت.

단: 허락해주세요.

أرجوك وافقي.





شرح التعبير





الفعل: 허락하다 السماح بفعل ما يُطلب.

يستخدم التعبير عندما يرغب المتحدث في فعل شيء ما أو يرغب في شيئ ما ويطلب من المستمع السماح له بهذا.

مثلا إذا طلب الابن من والده استعارة السيارة، وسمح له الأب بهذا يكون فعل الأب هنا هو "허락 " يعني سمح له أو السماح له.

عادة عندما يطلب المتكلم شيئا من المستمع يقول :해도 될까요?” "

ولكن إذا كان رأي المستمع سلبيا أو لن يوافق على الطلب يستخدم المتحدث تعبير “허락해 주세요” تعبيرا عن رغبته الحقيقية وعن طلبه للمستمع بقبول الطلب.





شرح الأمثلة

1

가: 제가 사정이 있어서 그러는데 오늘 퇴원해도 될까요?

أ‌. لدي ظرف خاص هل يمكنني مغادرة المستشفى?

나: 환자분께서 퇴원하시기는 아직 이릅니다.

ب.من المبكر أن تغادر المستشفى.

가: 의사 선생님, 부탁드립니다. 퇴원, 허락해 주세요.

أ.سيدي الطبيب أرجوك، اسمح لي بمغادرة المستشفى.

2

가: 저희가 어머니 모시고 살겠습니다. 이제 그만 허락해 주세요.

أ.نرغب في الحياة معك يا أمي. أرجوك اسمحي لنا.

나: 그래. 너희가 그걸 정 원한다면 나도 고집부리지는 않으마. 그렇게 하자.

ب.حسنا إذا كانت هذه رغبتكم لن أتمسك برأي. فلنفعل هذا.



