«يوم الأحد» للكاتب «لي هيو-صُك 이효석»

ⓒ Getty Images Bank

'غادر جون-بو المنزل بعدما أنهى النص بعد أسبوعٍ من موعد التسليم الأخير، وبعد أكثر من شهرين من موعد إرسال الطلب الأول من المجلة. كتب سبعين صفحةً في عشرة أيام تقريبًا. لم يكن سريعًا ولا بطيئًا في الكتابة. كانت هذه نتيجة جلوسه على مكتبه حتى بعد منتصف الليلة الماضية وطوال نهار اليوم. وبما أن الأمر تطلب منه مجهودًا كبيرًا، فقد كان يشعر بالرضا والسعادة عندما غادر منزله بعد الظهر مع حزمة سميكة من الأوراق. وكان السبب الذي دفعه لأخذها بنفسه إلى مكتب البريد هو ذلك الشعور بالرضا، بالإضافة إلى مدير أعماله الذي كان ينتظر النص المنتهي بفارغ الصبر'.









'جلس جون-بوعلى مكتبه شاردًا يراقب الأطفال الأبرياء يبتسمون تحت الضوء الساطع، وشعر بسعادة تختلف عن تلك التي شعر بها في أول اليوم في الشارع. لم تكن سعادة شخص بالغ، بل سعادة عالم الأطفال، سعادة لا يشوبها عيب ولا أنانية ولا نقص. شعر بقلبه يزداد حنانًا وشعر به يذوب تدريجيًّا في عالم الأطفال «نعم، يجب أن أكتب قصصًا للأطفال، قصصًا عن الأطفال الذين يكبرون»'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

كتب الكتاب الكوريون أثناء الاحتلال الياباني الكثير عن تجاربهم الشخصية. وكان الأدب الشخصي أحد الألوان الأدبية في اليابان في ذلك الوقت، ولذلك يظن الكثيرون أن ما كتبه الكتاب الكوريون عن تجاربهم الشخصية هو تقليد للكتاب اليابانيين، ولكن هذا غير صحيح. فالأدب الشخصي الكوري يتضمن خطوطًا سياسية وثقافية، وتتضمن أيضًا هوية الكاتب الكوري الذي يعيش في عصر الاستعمار الياباني. ويبدو أن «لي هيو-صُك» أيضًا كان يكتب عن نفسه، ولكن كتابته تضمنت أبعادًا ثنائية المعنى بين السطور. وبالنظر إلى قصة «لي هيو-صُك»، نستطيع أن نقول إن الكتاب الكوريين خلال تلك الفترة تميزوا بحسِّ هويةٍ عالٍ، وبتجارب نفسية معقدة.









'كان هناك قلم وأوراق على المكتب. بدت الأوراق البيضاء الخالية ساطعة لا يشوبها شيءٌ كالثلوج تحت الضوء. صفا عقل كتلك الورقة وهو يفكر في قصة الأطفال التي سيكتبها على ذلك الورق النظيف. «لا يزال لدي عمل أنجزه يوم الأحد. يجب أن أرسم عالم الأطفال. سأمنح البشر أملًا وأهديهم نوعًا جديدًا من السعادة. لمع الضوء منتظرًا القصة التي ستملأ الصفحات الفارغة. لم يكن هناك سوى صوت حديث الأطفال وهو يقطع الليل الصامت وكأنه قادم من أعماق قصة خيالية'.









الكاتب «لي هيو-صُك 이효석»

- وُلد في «بيونغ-تشانغ» بمقاطعة كانغ-وون في 23 فبراير عام 1907، وتوفي في 25 مايو عام 1942.

- أول أعماله: قصة بعنوان «المدينة والشبح» في عام 1928.