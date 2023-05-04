



من المقرر أن تلقي السفيرة الأردنية لدى كوريا "أسل التل" محاضرة بعنوان "رحلة إلى الأردن" في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الـ19 من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بناء على خطة وضعها مركز غرب آسيا التابع لمعهد آسيا في جامعة سيول الوطنية والجمعية الكورية العربية، من أجل إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات الكوريين لزيارة المنشآت الدينية الرئيسية وسفارات الدول العربية والإسلامية في كوريا، بهدف تعزيز تفهمهم لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي إطار هذه الخطة، سيقوم عدد من الطلاب بزيارة إلى السفارة الأردنية لدى سيول حيث يستمعون إلى محاضرة السفيرة الأردنية التي ستستغرق ساعتين تقريبا، إلى جانب تعزيز الفهم حول الأردن ومعايشة ثقافتها.