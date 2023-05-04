الأسبوع الثقافي الكوري لعام 2023 في الدار البيضاء بالمغرب

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نظمت السفارة الكورية في المغرب بالتعاون مع وكالة أنفا للتعمير والتنمية "الأسبوع الثقافي الكوري لعام 2023 في حديقة "أنفا بارك" في مدينة الدار البيضاء يوميْ الـ28 والـ29 من شهر أبريل الماضي.

وقد لقيت فعاليات الأسبوع رواجا كبيرا لدرجة أن عدد زوارها وصل إلى حوالي 1,200 شخص تمتعوا بمختلف العروض الثقافية الكورية.

كما أتاحت تلك الفاعليات فرصة التجول بين العديد من الأجنحة التي تعرض مختلف أوجه الثقافة الكورية إلى جانب المشاركة في عدة أنشطة ثقافية ممولة من قبل المواطنين الكوريين المقيمين هناك كتذوق بعض الأطباق الكورية وتعلم تقنيات المكياج الكوري وتجربة الملابس الكورية التقليدية الجميلة.

وفي الـ28 من الشهر الماضي الذي صادف يوم الجمعة تم تنظيم عرض للعبة "سامولنولي" الكورية التقليدية، ثم تقديم عرض احتفالي من قبل بعض نوادي رقصات الكي بوب في اليوم التالي.

وبعد أن زار الفعاليات حوالي 300 شخص يوم الجمعة، زارها 900 شخص يوم السبت. ويُعتقد أن الكثير من المغاربة الذين لم يجربوا موجة الثقافة الكورية "هالليو" في الأوقات العادية، قد زاروا حديقة "أنفا بارك" مع أسرهم.

خاصة، توجه عدد من الشباب المغاربة الذين يهتمون كثيرا بهالليو إلى جناح الثقافة الكورية. وكانت هناك طالبة مغربية تتقن اللغة الكورية قد بدأت في تعلمها قبل 10 سنوات من خلال الدراسة الذاتية باستخدام مشاهدة المسلسلات الدرامية والأفلام الكورية.

كما زار الجناح شاب مغربي موهوب ظل يكرس جهوده في دراسة اللغة الكورية منذ 3 أعوام، وفاز بمسابقة للتحدث بالكورية. وبالنسبة لبرنامج تعلم رقصات الكي بوب، فحظي برواج منقطع النظير. فقد كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعة واحدة وينتهي في الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر، إلا أن الكثير من المشاركين طلبوا تمديد وقت البرنامج بحيث انتهى في الساعة السابعة والنصف.

ومن الجانب المغربي حضر الأسبوع الثقافي الكوري عدد من الشخصيات البارزة بمن في ذلك "نبيلة الرميلي" عمدة الدار البيضاء و"مهدي قطبي" رئيس مؤسسة المتاحف الوطنية المغربية.

كما قامت عدد من وسائل الإعلام المغربية مثل "ميدي وان تي في" و"أنفا بريس" و"تو إم"، بتغطية أخبار الأسبوع الكوري.