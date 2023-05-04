نقل المعلومات الكورية عن البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى المغرب

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صرحت هيئة التعليم التابعة لمقاطعة جنوب جولا الكورية مؤخرا بأنها وجهت دعوة إلى 20 من المعلمين المغاربة إلى البلاد ضمن مشروع التعاون في عولمة التعلم الإلكتروني.

وأوضحت أنها ستنقل معلومات عن البرمجيات والذكاء الاصطناعي إليهم خلال 8 أيام من الـ30 من أبريل وحتى الـ7 من شهر مايو الجاري.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم الكورية ظلت تنفذ مشروع عولمة التعلم الإلكتروني منذ 2005 تلبية لطلب الدول النامية بالتعاون في مجال التعليم باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة التعاون والتبادلات المباشرة بين هيئات التعليم التابعة للمدن والمقاطعات الكورية، ومختلف الدول النامية.

وفي عام 2021 وقعت هيئة التعليم التابعة لمقاطعة جنوب جولا مذكرة تفاهم مع المغرب بشأن تدريب تنمية الكفاءات الرقمية للمعلمين ودعم البنية التحتية للتعليم الرقمي الأساسي والمتمثلة في تقديم 100 جهاز كمبيوتر سنويا واستمرت في تنفيذ التبادلات والتعاون مع المملكة المغربية للعام الثالث على التوالي.

وتستهدف هذه الدورة التدريبية نشر الدروس باستخدام التقنيات الرقمية في المدارس المغربية لتضم عددا من الفصول الخاصة باستخدام البرمجيات والذكاء الاصطناعي والفصول الموجهة نحو الممارسة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم المعلمون المغاربة بزيارات إلى مركز التقارب الإبداعي التعليمي، ومركز تجربة تعليم البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والمتحف الوطني للموارد البيولوجية، ومتحف كوانغ جو الوطني للعلوم، من أجل تعزيز فهمهم للمعلومات وتعليم العلوم إلى جانب تجربة الثقافة الكورية من خلال التجول في مدينتي "جون جو" و"سيول".

وأعرب "كيم ديه جونغ" مديرهيئة التعليم عن أمله في أن تكون هذه الدورة التدريبية بمثابة فرصة جيدة لتوسيع التبادلات والتعاون وتفعيل التفاهم بين البلدين اللذين أقاما علاقاتهما الدبلوماسية قبل أكثر من 60 عاما.