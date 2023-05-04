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تنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والمؤسسة الكورية للسياحة "أسبوع السفر إلى كوريا" في مدينتي "دبي" و"أبوظبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي الأول من مايو الجاري انطلق الأسبوع الكوري من سوق السفر العربي الذي يعد من أكبر معارض السياحة في الشرق الأوسط، ليمتد إلى منتدى التعاون الكوري الإماراتي في مجال السياحة، وجلسة شروح لاستقطاب استثمار الشركات وعرض طريق للسياحة الكورية يتم فيه تقديم مختلف أوجه الثقافة الكورية للمواطنين العرب.

وعلى وجه الخصوص، يستهدف منتدى التعاون السياحي الكوري الإماراتي وجلسة الشروح حول الشركات الناشئة الكورية للسياحة، تركيز الجهود على دخول الشركات الناشئة الكورية للسياحة والقائمة على التكنولوجيا إلى سوق الشرق الأوسط.

ويشارك في المنتدى والجلسة 19 شركة ناشئة كورية وحوالي 10 شركات استثمارات إماراتية، بما في ذلك هيئة أبوظبي للاستثمار.

كما أنشأت المؤسسة الكورية للسياحة جناح الترويج للسياحة الكورية في سوق السفر العربي من أجل تعريف العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف برامج الرحلات في كوريا تحت شعار "الثقافة الكورية وسياحة الرعاية الطبية وسياحة العافية".

علاوة على ذلك، نظمت المؤسسة أمسية للسياحة الكورية أمس الخميس لتعزيز التبادلات بواسطة الثقافة الكورية من خلال دعوة حوالي 100 مسؤول في الشركات المعنية ووسائل الإعلام الإماراتية.

وخلال يومي 5 و6 من هذا الشهر سوف يقام عرض الطريق للسياحة الكورية في " دبي فيستيفال سيتي مول" الذي يمكن فيه تجربة مختلف أوجه الثقافة الكورية مثل الأطعمة والملابس التقليدية الكورية، وتجربة منتجات التجميل الكورية وأسلوب الساونا الكوري إلى جانب مشاهدة الأفلام الخاصة بالأسر.

خاصة يتم تنظيم عدد من العروض الغنائية بواسطة بعض فرق الكي بوب، بما في ذلك فرقة "إم سي إن دي" وفرقة "صودو باند" التي تظهر المزج بين الموسيقى الكورية التقليدية والشعبية.