مجلس حقوق الإنسان يوصي بتقديم الترجمة العربية وغيرها

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تماشيا مع تزايد عدد اللاجئين والمقيمين لأسباب إنسانية في المجتمع الكوري، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هيئةَ الشرطة ومؤسسة الطرق والنقل المحليتين بضرورة تقديم خدمة اللغات الأجنبية بما في ذلك اللغة العربية إلى المتقدمين لامتحانات رخصة القيادة من أجل مساعدتهم على التأقلم والاستقرار في المجتمع الكوري.

كما أوصى المجلس الكوري بتعديل أحكام القانون ذات الصلة حتى تتحقق السفارات الكورية في الخارج من صحة رخص القيادة الأجنبية للاجئين والمقيمين لأسباب إنسانية، بحيث يتم الاعتراف برخص القيادة الأجنبية التي تم التأكد من صحتها كرخص قيادة صادرة عن الوكالات المحلية.

الجدير بالذكر أن 7 من اللاجئين والمقيمين لأسباب إنسانية في كوريا، وجميعهم يتحدثون اللغة العربية كلغتهم الأم، كانوا قد قدموا شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان قائلين إن الإخفاق أو الفشل في الخضوع للامتحان بسبب عدم توفر الترجمة العربية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

وردا على توصية المجلس الكوري أجابت الهيئة والمؤسسة بأن هناك حاجة إلى مراجعة دقيقة لإضافة لغات أجنبية مثل العربية إلى امتحان رخصة القيادة، لكن ذلك يتطلب ميزانية غير قليلة.

ورأى المجلس الكوري أن عدم تقديم الترجمة الأجنبية لا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان نظرا لعدم وجود التزام قانوني ذي صلة، مشيرا إلى إمكانية استخدام رخص القيادة الدولية، لكنه قال إنه من الصعب للغاية بالنسبة للاجئين الذين تحميهم دولة أجنبية بسبب تعرضهم للاضطهاد في بلادهم الحصولُ على رخص قيادة من خلال سفارات بلدانهم.

كما أشار إلى عدم توفر الترجمة العربية وغيرها إلى أولئك الذين يرغبون في الحصول على رخص القيادة مرة أخرى. ولذلك أوصى بتحسين الأحاكم القانونية ذات الصلة مثل إدخال نظام التحقق من رخص القيادة الأجنبية، مراعاة للظروف الخاصة للاجئين المعترف بهم والمقيمين لأسباب إنسانية. وعلاوة على ذلك أوصى بتوفير لغات مختلفة مثل العربية في امتحانات رخصة القيادة.