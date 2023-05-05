زيادة الطلب على السفر الداخلي والخارجي خلال الأعياد الوطنية

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مع استمرار الأعياد الوطنية مثل عطلة عيد العمال وعيد الطفولة وحتى عيد ميلاد بوذا، يتزايد عدد الأشخاص الذين يرغبون في السفر محليا وخارجيا. ووفقا لوكالة "هانا تور" للسفر، زادت حجوزات باقات السياحة الخارجية هذا الشهر بنسبة 1229% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكانت اليابان أكثر وجهات السفر الخارجية حجزا للكوريين، وتليها فيتنام وتايلاند وتايوان.

في هذا السياق، أعلن موقع "إنتر بارك" لحجز التذاكر عبر الإنترنت أن عدد حجوزات منتجات باقات السفر الخارجية المقرر مغادرتها في مايو قد ارتفع بنسبة 3 آلاف بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، قبل حدوث فيروس كورونا، ارتفع بـ43%. وفي هذا الصدد، قال مسؤول في شركة "إنتر بارك" إن العديد من الناس يخططون للسفر في مايو لأن الطقس جيد للسفر وهناك ثلاث عطلات. وأيضا فأن الطلب على السفر إلى الخارج، الذي تم قمعه لمدة ثلاثة أعوام بسبب فيروس كورونا، قد أثّر أيضا، وفي الوقت نفسه هناك العديد من الناس الذين يخططون لرحلات طويلة، مثل أوربا، وبعض الوجهات الأسيوية. وكما هو الحال مع السفر إلى الخارج، ينمو الطلب على السفر الداخلي بشكل كبير. ففي نهاية هذا الأسبوع، أي خلال فترة عيد الطفولة، سجلت حجوزات الغرف في الفنادق المحلية الكبرى معدل حجز يقارب 90%. وقال مسؤول في صناعة الفنادق، "هناك الكثير من العائلات التي ترغب في قضاء إجازة في أحد الفنادق مع أبنائهم أو قضاء وقت مريح في أحد الفنادق مع آبائهم احتفالا بشهر العائلة.