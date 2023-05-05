زيادة عدد تذاكر دخول قصر تشونغ وا ديه لتلبية الطلب المتزايد

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية في نهاية الشهر الماضي أنها ستزيد عدد تذاكر دخول المجمع الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه"، إلى 2000 تذكرة يوميا بسبب الزيادة الأخيرة في عدد الزوار الأجانب. جاء ذلك بعد أن شهد "تشونغ وا ديه"، الذي تم فتحه بالكامل للجمهور بعد تغيير الحكومة، زيادة ملحوظة في عدد السياح منذ مارس بعد أن كان قد تباطأ لفترة بسبب موجة البرد في يناير. وقد ارتفع عدد الزوار، الذي كان 105 آلاف زائر في يناير، إلى 153 ألفا و900 في مارس، واستمر في الارتفاع متجاوزا 183 ألفا في أبريل. ومع زيادة عدد الزوار الأجانب، تزداد نسبة الأجانب بين إجمالي الزوار. فمنذ افتتاح المجمع الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه" في العام الماضي وحتى أبريل من هذا العام، زاره حوالي 56 ألف أجنبي، وهو ما يمثل 1.7% من إجمالي عدد الزوار. ونظرا لزيادة عدد الزوار الأجانب بشكل تدريجي، ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ إلى 4.8% في أبريل من هذا العام. وحاليا، يتم تشغيل جولات "تشونغ وا ديه" من خلال الحجوزات المسبقة. ولكن يمكن لما يصل إلى 1000 شخص يوميا دخوله من خلال شراء تذاكر في الموقع، وهو ما يقتصر على الأجانب والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. ووفقا لذلك، تخطط الحكومة لزيادة عدد التذاكر في الموقع من 1000 إلى 2000 يوميا للاستجابة للطلب المتزايد من قبل الزوار الأجانب. وبالنظر إلى الاتجاه المتزايد الحالي، لا يكفي حتى لو زاد عدد التذاكر في الموقع بمقدار 1000 في عطلات نهاية الأسبوع. وأيضا نظرا لأن الحكومة كشفت مؤخرا عن طموحها في جعل "تشونغ وا ديه" علامة بارزة للسياحة الكورية، فمن المتوقع أن يستمر السياح الأجانب في الزيادة في المستقبل. حيث أن "تشونغ وا ديه" صار وجهة سياحية جذابة، فهو يضم تاريخ الرؤساء الكوريين، وكذلك الفنون الثقافية والطبيعة والأصول الثقافية التقليدية. ولذلك يؤمل في أن يظل "تشونغ وا ديه" معروفا ومحبوبا بين المزيد من الناس كوجهة سياحية تمثيلية في كوريا.