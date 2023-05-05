بلدية سيول تخصص أجزاء من حدائق نهر هان لقراءة الكتب

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من المتوقع أن تتحول حدائق نهر هان في سيول إلى ساحة مفتوحة يمكن فيها التمتع بقراءة الكتب والتنزه معا. وفي هذا السياق قالت بلدية سيول مؤخرا إنها ستنظم "حدائق نهر هان لقراءة الكتب" في منطقة يوئيدو وساحة العشب في جزيرة طوك 뚝 وجسر جام سو 잠수 في منطقة بان بو 반포، بدءا من الخامس من هذا الشهر الذي يصادف عيد الطفولة. وتنوي البلدية تجربة تشغيل مناطق خاصة لقراءة الكتب باستخدام أرائك مريحة لشخص واحد وشاحنات للكتب في النصف الأول من هذا العام ثم تضيف محتويات ثقافية وفنية ذات علاقة بالكتب في النصف الثاني، حتى تتحول حدائق نهر هان إلى مساحة خاصة لقراءة الكتب. ومن المتوقع أن يتم تشغيل مناطق قراءة الكتب في كل نهاية أسبوع خلال شهري مايو الجاري ويونيو القادم. وفي حديقة نهر هان في منطقة يوئيدو يمكن للزوار قراءة ألف كتاب من مختلف الموضوعات بما في ذلك السفر والسينما والموسيقى إلى جانب كتب الأطفال وكتب الكرتون ذات الرواج الكبير. وفي مهرجان نهر هان الربيعي الذي سيقام في حديقة نهر هان في جزيرة طوك من الخامس وحتى السابع من هذا الشهر، يمكن الاستمتاع بقراءة مختلف أنواع الكتب التي ترضي الفضول، ومشاهدة عرض للدمي، وتجربة بعض الألعاب المناسبة للأسر وغيرها. وفي ساحة العشب في نفس الحديقة سيقام حوار حول الكتب وعرض للسرد القصصي خلال يومي العاشر والحادي عشر من شهر يونيو القادم. ومن المتوقع أن تتم إعادة افتتاح حدائق نهر هان لقراءة الكتب في شهر سبتمبر القادم مرة أخرى بعد مرور فترة الحرارة الشديدة، حيث ستقام من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى السابعة مساء في كل سبت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. ومن حوالي عشرة أرشيفات متحركة على شكل أكشاك للكتب، سيمكن استئجار حوالي ألفي كتاب، كما سيمكن أيضا قراءة كتب إلكترونية من خلال استئجار أجهزة كمبيوتر لوحية. وعلى الأعشاب في حدائق نهر هان سيتم تخصيص مناطق خاصة للقراءة تضم أرائك وحُصْر ومجموعات باراسول. وأيضا سيتم تخصيص مناطق للفعاليات يمكن فيها التمتع بمختلف البرامج مثل حوار للكتب وعروض حية. وأعرب "جو يونغ تيه" مدير مشروعات نهر هان في بلدية سيول عن أمنياته بأن يتمكن زوار الحدائق من الهروب من حياتهم اليومية المشغولة، وتلقي الشفاء في أثناء قراءة الكتب ومشاهدة غروب الشمس في مناطق النهر.