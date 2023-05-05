سيول تفتح أبوابها للعالم للاستمتاع بتجربة ثقافية وسياحية

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تتحول مدينة سيول إلى مدينة خاصة للمهرجانات خلال ثمانية أيام، حيث تشهد حاليا مهرجان سيول لعام ألفين وثلاثة وعشرين الذي يتم فيه حشد مختلف أنواع المحتويات الثقافية المتاحة فيها، بما في ذلك عروض لنجوم الكي بوب والتسوق والتجارب الثقافية. فبدءا من الثلاثين من شهر أبريل الماضي وحتى السابع من شهر مايو الجاري تقام مختلف فعاليات المهرجان في جميع أرجاء المدينة بما في ذلك ساحة كوانغ هوا مون وملعب "جام شيل" الرياضي.

يُشار إلى أن شعار مهرجان هذا العام هو "أحس بسيول الحقيقية"، وهو يستهدف تشجيع السياح الأجانب على زيارة كوريا وتجربة جاذبيتها بأنفسهم بعد أن لم يتمكنوا من ذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب جائحة كورونا. وينقسم المهرجان إلى خمسة أقسام رئيسية، هي: موسيقى الكي بوب، وجمال سيول، ومذاقها، ومناظرها الليلية، والفعاليات الاحتفالية الهامشية. وقد أقيم حفل افتتاح المهرجان في استاد الأولمبياد الرئيسي في منطقة جام شيل في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد الماضي بمشاركة عدد من نجوم الكي بوب جنبا إلى جنب مع حوالي أربعين ألف مشاهد كوري وأجنبي. وخلال فترة المهرجان يتم تنظيم سوق للأطعمة الكورية في جسر "جام سو" في نهر هان، كما يتم تنظيم عروض للأضواء باستخدام طائرات الدرون لتلون سماء الليل الجميلة في سيول. أما ساحة كوانغ هوا مون باعتبارها ساحة رئيسية للمهرجان فقد تحولت إلى مكان خاص لتجربة جمال ومذاق سيول. وفي منطقة الراحة ضمن الساحة يمكن الالتقاء بالشخصية الشعبية "دب فالي" بينما يمكن في منطقة التجارب تجربة المسلسلات الدرامية وأدوات التجميل والموضات الكورية الجميلة. وتضم منطقة اللعب جناحا للترويج السياحي يمكن فيه للزوار التعرف على معلومات السفر في سيول، وجناحا للدراما وجناحا للتجميل وجناحا للموضة. أما في حديقة نهر هان بجزيرة طوك، فيقام عرض للأضواء بطائرات الدرون يتم فيها تطريز جاذبية سيول في السماء الليلية خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر الماضي إلى السادس من هذا الشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، يقام مهرجان منطقة ميونغ دونغ حتى السابع من هذا الشهر. ومن المعروف أن هذه المنطقة من أكثر مقاصد الزوار الأجانب في سيول. وينظم هذا المهرجان مركز "لوتيه" التجاري الكبير بالتعاون مع صغار التجار في المنطقة من أجل تحويلها إلى صالة عرض كبيرة من خلال تزيين المتاجر الشاغرة وعربات الباعة الجائلين ومحطات مترو الأنفاق والطرق بالجداريات الفنية. وتنظم بلدية سيول أيضا مهرجان سيول للتسوق لعام ألفين وثلاثة وعشرين في هذه الفترة بمشاركة مائتين وأربع وأربعين شركة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثني عشر محلا حيث يتم تقديم خصومات للزوار بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة في مجالات التسوق والسفر والإقامة والموضة والتجميل والأطعمة والمشروبات.