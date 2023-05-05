نجوم برودواي يودعون صاحب محل ساندويتشات من أصول كورية

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عندما أُغلق أحد محال الساندويتشات الصغيرة في منطقة " تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، تجمع عدد من ممثلي برودواي في مكان واحد من أجل إقامة حفل تقاعد تكريما لصاحب المحل الكوري الذي أداره لمدة حوالي أربعة عقود. ووفقا لوسائل الإعلام في نيويورك، تم إغلاق محل "ستار لايت ديلي" للساندويتشات في شارع 44 غرب نيويورك يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تم نشر مقطع فيديو في آخر يوم عمل في المحل، حيث يظهر فيه عدد من ممثلي برودواي للاحتفال بتقاعد صاحبه، وقد غنوا له أغنية وسلموا له إطار صورة لمنظر المحل مع رسالة شكر. كما تبرعوا له بمبلغ عشرين ألف دولار. وبهذه المناسبة أعرب صاحب المحل وزوجته عن امتنانهما الكبير لأولئك الذين زاروا محلهما. وصاحب المحل هو المواطن الأمريكي ذو الأصل الكوري "كيم مين" الذي يبلغ من العمر واحدا وسبعين عاما، وقد وُلد في سيول في عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين ثم انتقل إلى نيويورك في عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين. وفي عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين افتتح محله في موقعه الحالي وظل يلتزم بالعمل فيه دائما لمدة أربع عشرة ساعة يوميا، وسبعة أيام أسبوعيا. وقد ظل محله يلقى رواجا كبيرا من طرف الممثلين الذي يرتادون شارع برودواي. وقال الممثل "جيمس مونرو إيغل هارت" الذي فاز بجائزة عن دوره في العمل المسرحي "علاء الدين" لقناة "فوكس خمسة نيويورك폭스5 뉴욕" إنه زار المحل عندما قدم بأول عرض له في برودواي، مؤكدا على أن هذا المحل ينبغي زيارته. كما قال مدير أحد المسارح في برودواي لقناة سي بي إس نيويورك CBS 뉴욕 إن كيم شخصية أسطورية، وأن الجميع سيحن إليه كثيرا، بينما أشار مخرج آخر إلى أن الجميع زاروا المحل في أوقات الراحة. ووفقا لقناة سي بي إس نيويورك يرجع السبب في قرار كيم بإعلاق محله إلى ارتفاع رسوم الاستئجار وتقدم سنه. ويبدو أن جائحة كورونا قد أثرت على قراره أيضا. واختتمت القناة بالقول إن الكثيرين يعبرون عن الحب والشكر لذلك الرجل الذي صنع نوعا آخر من أعمال برودواي المحبوبة.