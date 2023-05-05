دليل لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت

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كشفت المنظمة الكورية للحكم الذاتي للإنترنت مؤخرا عن إرشادات السياسة الذاتية لمكافحة خطاب الكراهية والتي تتضمن تعريفات لخطاب الكراهية والتزامات مشغلي ومستخدمي الإنترنت والتدابير الواجب اتخاذها. ومن المقرر تطبيق هذه الإرشادات على ستة عشر مشغلا محليا للإنترنت يديرون بوابات الإنترنت وخدمات روبوتات الدردشة بما في ذلك "نيفر" و"كاكاو" و"إس كي كوميونيكيشنز". وحتى الآن كانت هناك سياسات داخلية لكل مشغل أعمال بشأن مسألة خطاب الكراهية عبر الإنترنت ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع دليل إرشادي مشترك في السوق المحلية. ويعرّف الدليلُ الإرشادي خطابَ الكراهية بأنه "تعبير يبرر أو يروج أو يعزز التمييز ضد مجموعة أو أعضائها على أساس سمة معينة، أو يروج للعنف أو يحرض عليه". أما السمات المحددة فتشير إلى العرق والبلد والجنس والمنطقة والعمر والإعاقة والتوجه الجنسي والدين والمهنة والمرض. ويتم تصنيف "التعبيرات المتعلقة بسمات محددة" و"التعبيرات التي تستهدف مجموعة معينة أو أعضائها" و"التعبيرات التي تبرر وتروج وتكثف التمييز وتنشر وتحرض على العنف" على أنها كلام يحض على الكراهية ويخضع لحظر النشر أو الحذف. وأوضح "لي سُنع صون 이승선" رئيس لجنة فحص خطاب الكراهية أن أعضاء اللجنة أكملوا الدليل الإرشادي حسب المبدأ الأساسي الذي يقوم بإنشاء ثقافة صحية للإنترنت مع احترام حرية التعبير متطلعا إلى مناقشة نشطة ومشاركة كبيرة.