عرض أزياء للويس فيتون على جسر جام سو في سيول

ⓒ LOUIS VUITTON

في مساء يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أقامت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة "لويس فيتون" عرض أزياء لمجموعة ما قبل خريف لعام 2023 في جسر جام سو فوق نهر هان في سيول. وفي ذلك اليوم، تم بناء مدرج بطول 795 مترا على ممر جسر جام سو، وسارت ما يقرب من 50 عارضة أزياء أجنبية على المدرج مع منظر ليلي رائع لسيول في الخلفية. وقد شاهد 1700 من المشاهير المحليين والأجانب عرضَ الأزياء من مقاعد الجمهور، بمن في ذلك كبار العملاء والمغني الأمريكي الشهير "جادن سميث" و"بيترو بيكاري" الرئيس التنفيذي لشركة لويس فويتون والممثلة الكورية "باي دونا". ولم يكن ذلك عرضا عاديا للأزياء كالذي نراه غالبا في صالة داخلية. فقد قدمت الأضواء الزرقاء التي تضيء الجسر في الليل، والموسيقى التي يتم تشغيلها على خلفية المنظر الليلي الجميل لسيول، أجواء حالمة للجمهور. وقد تم بث عرض الأزياء على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب في جميع أنحاء العالم. وفي أثناء مشاهدة عرض الأزياء، استمتع الجمهور بالمنظر الليلي الجميل لمدينة سيول مع وجود برج سيول إن في الخلفية والقوارب السريعة التي تتدفق على أمواج نهر هان. وفي نهاية العرض، تدفقت نوافير قوس قزح ضوء القمر، والتي تعتبر رمزا لجسر جام سو في سيول. وكانت الشخصية الرئيسية في عرض أزياء "لويس فويتون" في ذلك اليوم هي مدينة سيول، من البداية إلى النهاية. هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها "لويس فويتون"، العلامة التجارية الفاخرة ذات الشهرة العالمية، عرض أزياء لمجموعة ما قبل خريف في سيول.

في هذا الصدد، قال بيترو بيكاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "لويس فويتون"، إن سيول مدينة مركزية ثقافية يهتم بها العالم، وأوضح سبب اختيارها قائلا إن نهر الهان مساحة رمزية يتعايش فيها التاريخ والمستقبل وتحتوي على مشاعر سيول. وكان من بين ما أثار الاهتمام في ذلك العرض مشاركة المخرج 'هوانغ دونغ هيوك'، الذي أخرج مسلسل "نتفليكس" الكوري "لعبة الحبار"، كمرشد إبداعي في مفهوم العرض وتصميم السينوغرافيا للعرض. وظهرت أيضا 'جونغ هو يون'، وهي بطلة مسلسل لعبة الحبار والناشطة كعارضة أزياء، في عرض أزياء "لويس فويتون" وسارت على المدرج مرتدية سترة زرقاء وهي تحمل حقيبة حمراء. وقد تمت إقامة هذا الأداء بالتعاون مع "لويس فويتون" ضمن جهود بلدية سيول ومنظمة السياحة الكورية للترويج لكوريا في الاحتفال بموسم زيارة كوريا. وأولا، اقترح 'روبرت كالزاديلا' ممثل منطقة شمال آسيا في "لويس فويتون" إقامة عرض أزياء على جسر جام سو في سيول في فبراير الماضي، ومن المعروف أن بلدية سيول قد تعاونت بنشاط، معتقدة أن عرض الأزياء هذا سيكون فرصة جيدة للإعلان عن نهر هان وجزيرة سيبيت العائمة في سيول. وبعد انتهاء عرض الأزياء، أقيمت حفلة ترحيب بالضيوف في جزيرة سيبيت العائمة على نهر هان بالقرب من جسر جام سو، وصعدت فرق الآيدولز مثل نيو جينز ولو سيرافيم إلى المسرح لتقديم عروض. وأعرب 'كالزاديلا' الذي حضر عرض الأزياء هذا، عن امتنانه لعمدة سيول 'أوه سيه هون'، قائلا إنه كان عرضا ساحرا حقا، وأنه ممتن لبلدية سيول لدعمها الكامل لهذا العرض. وردا على ذلك، أجاب العمدة أوه بالقول إنه لأمر مثير أن نرى جزيرة سيبيت مزدحمة بالمشاهير من جميع أنحاء العالم، معربا عن سعادته بأن جزيرة سيبيت العائمة، وهي مساحة ثقافية مركبة تم إنشاؤها للاستمتاع بثقافة مختلفة بجانب الماء في نهر هان، قد صارت مكانا يستضيف الأحداث الدولية كما كان مخططا لها في الأصل. ومن جانب آخر، من المقرر أن تقدم العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة للأزياء "غوتشي" عرض أزياء في قصر كيونغ بوك الملكي في سيول يوم 16 من هذا الشهر، على أمل أن يصبح سحر سيول، المدينة التي تتعايش فيها الثقافة الحديثة والتقليدية في وئام، أكثر شهرة على مستوى العالم من خلال أحداث كهذه في المستقبل.