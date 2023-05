عرض رائع لطلاب كوريين أمريكيين يثير إعجاب الرئيسين الكوري والأمريكي

ⓒ YONHAP News, The Korean School of New Jersey

أقيم أداء يثلج الصدر في حفل الترحيب بالبيت الأبيض، والذي كان النشاط الأول في جدول أعمال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الكوري يون صوك يول إلى الولايات المتحدة مؤخرا. فقد غنى أعضاء فرقة مدرسة نيو جيرسي الكورية، المكونة من 40 طفلا كوريا أمريكيا يرتدون الهانبوك الوردي، أغنية "آريرانغ" باللغة الكورية وأغنية "تومورو"، الأغنية الرئيسية من المسرحية الموسيقية "آني" باللغة الإنغليزية، في البيت الأبيض في ذلك اليوم. وكان من المقرر في الأصل أن يحضر مغنون كوريون وأمريكيون مشهورون مثل بلاك بينك وليدي غاغا حفل الترحيب، ولكن تم إلغاء ذلك وأدت فرقة مدرسة نيو جيرسي الكورية ذلك الأداء بدلا منهم. وقالت التقارير إن الرئيسين الكوري والأمريكي وقرينتيْهما وكذلك المسؤولين في البيت الأبيض، قد تأثروا بشكل كبير بتلك الأغاني. وفي مقابلة مع وسيلة إعلامية، قالت "هوانغ هيون جو" مديرة المدرسة الكورية في نيوجيرسي، التي أسست فرقة الأطفال إن المشاركة في لقاء رئيسي البلدين ستكون ذكرى يفخر بها أطفالنا لبقية حياتهم. كما كانت ردود فعل الجمهور جماسية إزاء تلك الفرقة التي قدمت أداء أمام 7000 شخص في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في السادس والعشرين من الشهر الماضي. ولذلك، طلب البيت الأبيض من الفرقة الانتقال إلى الداخل وغناء أغنية "آريرانغ" مرة أخرى في المكان الذي يقضي فيه رئيسا البلدين وقتهما الأول في شرب الشاي معا. وقد تفاجأ رئيسا البلدين عندما عاد أطفال الفرقة للظهور وكانوا سعداء، وطالبوا بغناء المزيد من الأغاني. لذلك فإن هذا الأداء الداخلي المفاجئ، الذي تم التخطيط له في الأصل كموسيقى خلفية مدتها 45 ثانية، قد تغير إلى أداء كامل لمدة 12 دقيقة. وفي ذلك اليوم، كان الطلاب هم الأكثر إلهاما للاجتماع، وتلقوا كلمات تشجيع من رئيسي من كوريا والولايات المتحدة. وهؤلاء الطلاب هم من أبناء المهاجرين الكوريين المقيمين في نيويورك ونيوجيرسي، ومن المعروف أن الآباء الذين يعتقدون أن تعلم اللغة الكورية ضروري حتى لا يفقدوا هويتهم الكورية يرسلون أطفالهم إلى تلك المدرسة. وقد افتتحت مدرسة نيو جيرسي الكورية في عام 1983، ولذلك يصادف هذا العام الذكرى الأربعين على تأسيسها. وتعد هذه المدرسة واحدة من أكبر المدارس الكورية في الولايات المتحدة، حيث تجمع 600 طفل ومراهق من أبناء الجيل الأول من المهاجرين، في نهاية كل أسبوع لتعلم اللغة الكورية، وتاريخ كوريا، والثقافة الكورية، وتاريخ الهجرة. وقالت المديرة هوانغ إن الخبراء الكوريين الذين تخرجوا في مدرسة مانهاتن للموسيقى تم تعيينهم كقائدين ومرافقين حتى تتمكن الفرقة من تقديم عروض مناسبة قريبة من الاحتراف بدلا من الهواية. ونتيجة لذلك، يقال إنهم يثبتون أنفسهم كـ"نجوم أطفال" في نيويورك ونيوجيرسي من خلال أداء 18 عرضا سنويا، مثل مراسم يوم التحرير وحدث الجمعية العامة للأمم المتحدة.