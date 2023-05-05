كوريا الجنوبية تتصدر قائمة التكاليف العالية لتربية الأطفال عالميا

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وفقا لدراسة حديثة، اتضح أن كوريا الجنوبية هي الدولة ذات أعلى تكاليف لإعالة الأطفال من بين العديد من البلدان حول العالم. ونشر هذه الدراسة معهد بكين للسكان والسياسات العامة مؤخرا، حيث أوضح أنه عند حساب النفقات المطلوبة لتربية الأطفال من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تبين أن كوريا واحدة من أغلى الأماكن لتربية الأطفال في العالم. وقد احتلت الصين المرتبة الثانية كأعلى دولة من حيث تكاليف إعالة الأطفال بعد كوريا. وبالنسبة لكوريا كان متوسط تكلفة تربية الطفل من الولادة حتى سن 18 عاما 7.79 ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. أما الصين، فيبلغ متوسط تكلفة تربية الطفل 6.9 ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى تكلفة بعد كوريا. وهذا الرقم أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من مثيله في البلدان الأخرى مثل ألمانيا وأستراليا وفرنسا. ووفقا لنتائج البحث، إذا تم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا في عام 2021 بحوالي 35 ألف دولار، فإن الأمر يتطلب حوالي 365 مليون وون من الأموال الكورية لتربية طفل في كوريا حتى سن 18 عاما. وبالنظر إلى أن معظم الآباء الكوريين يتحملون عبء التعليم الجامعي لأبنائهم، فقد نحتاج إلى أموال أكثر بكثير من هذا المبلغ.

وفي هذا الصدد، قال المعهد إأن ارتفاع تكاليف إعالة الأطفال قد دفع الأجيال الشابة في كل من كوريا والصين إلى تجنب الزواج والولادة، مما أدى إلى حدوث أقل معدل للخصوبة في العالم. فقد بلغ إجمالي معدل الخصوبة في كوريا العام الماضي 0.78، وهو أقل معدل في العالم، وأيضا كان معدل الخصوبة في الصين 1.1 فقط. وفي كوريا يعتبر ارتفاع تكلفة التعليم هو العامل الأكبر الذي يزيد من عبء تربية الأطفال. وما يقوله معظم الآباء دائما عندما يجتمعون، إن تكلفة تعليم الأطفال كبيرة جدا، لذا فهي عبء. يبدو أنها مشكلة أكثر صعوبة لأن تكاليف التعليم الخاص باهظة، ولكن لا يمكنك التوقف عن التدريس. وبالطبع هناك العديد من الطرق لزيادة معدل الخصوبة، ولكن ييدو أنه من الضروري حقا توفير دعم مالي عملي وتدابير حكومية لتخفيض أعباء تربية الأبناء عن الآباء.