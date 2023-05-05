ألبوم ليسيرافيم الجديد يسجل رقما قياسيا جديدا من حيث حجم المبيعات

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سجل ألبوم فرقة "ليسيرافيم" الجديد بعنوان "غير مغفور" رقما قياسيا جديدا من حيث حجم مبيعات ألبومات الفرق النسائية في اليوم الأول من إصدارها.

وقد تم بيع مليون و20 ألف نسخة من ألبوم الفرقة الجديد في أول يوم من الكشف عنه يوم الأول من شهر مايو الجاري، محطما الرقم القياسي الذي سجل ألبوم فرقة "بلاك بينك" بعنوان "بورن بينك".

واحتلت الأغنية الرئيسية لألبوم فرقة "ليسيرافيم"، والتي تحمل عنوان "غير مغفور" المركز الثالث في أكبر منصة خاصة بالاستماع إلى الموسيقى في كوريا الجنوبية.