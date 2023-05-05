كاي عضو فرقة إكسو يجري لقاء مع معجبيه قبل انضمامه للخدمة العسكرية

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سيجري المطرب "كاي" عضو فرقة "إكسو" لقاء مع معجبيه يوم التاسع من مايو قبل انضمامه للخدمة العسكرية الإلزامية يوم الحادي عشر من مايو.

ويمكن حضور هذا اللقاء مجانا بشرط تقديم طلب مسبق، حيث سيتم بحثه على الهواء مباشرة عبر قناة "إكسو" الرسمية على يوتيوب.

وكان "كاي" قد شارك في إعداد ألبوم جديد لفرقة "إكسو"، لكنه قرر الانضمام إلى الخدمة العسكرية بسبب التغيير الأخير في لوائح إدارة القوى العاملة العسكرية.