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فيفتي فيفتي تحتل المركز الـ41 في قائمة بيلبورد هوت 100

#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-08

من أغانى القمة

ⓒ ATTRAKT

قالت وكالة "أتراكت" الترفيهية إن فرقة "فيفتي فيفتي" النسائية الجديدة المكونة من 4 عضوات استطاعت الدخول ضمن قائمة "بيلبورد هوت 100" للأسبوع السادس على التوالي بألبومها المنفرد بعنوان "كيوبيد".

وتم ترقية الفرقة لتحتل المركز الخمسين في الأسبوع الماضي، واحتلت الأسبوع الماضي المركز الحادي والأربعين في القائمة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مرور 165 يوما فقط على ترسيمها.

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