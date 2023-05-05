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تين توب تعود في يوليو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-08

من أغانى القمة

ⓒ TOP MEDIA

من المقرر أن تعود فرقة "تين توب" الشبابية بجميع أعضائها بإصدار ألبوم جديد في شهر يوليو القادم بعد غياب عن الساحة الغنائية طال لمدة 3 سنوات.

وسوف يضم الألبوم الجديد للفرقة أغنية من أغاني الفرقة القديمة التي حظيت بشعبية كبيرة والمعاد تسجيلها، حيث يتم اختيارها من خلال تصويت بدأ يوم الثامن من مايو على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي للفرقة. 

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