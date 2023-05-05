تين توب تعود في يوليو

رزان نصري : الحجاب لا يمنع الأناقة
2023-05-05
#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-08
من المقرر أن تعود فرقة "تين توب" الشبابية بجميع أعضائها بإصدار ألبوم جديد في شهر يوليو القادم بعد غياب عن الساحة الغنائية طال لمدة 3 سنوات.
وسوف يضم الألبوم الجديد للفرقة أغنية من أغاني الفرقة القديمة التي حظيت بشعبية كبيرة والمعاد تسجيلها، حيث يتم اختيارها من خلال تصويت بدأ يوم الثامن من مايو على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي للفرقة.
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
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