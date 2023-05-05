ألبوم شوغا المنفرد يحتل المركز الثاني في قائمة بيلبورد 200

رزان نصري : الحجاب لا يمنع الأناقة
2023-05-05
#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-08
احتل الألبوم المنفرد للمطرب "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس" بعنوان "دي- داي" المركز الثاني في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات.
وتعد هذه هي أعلى مركز احتله مطرب كوري منفرد في قائمة "بيلبورد 200" بعد أن احتل زميله "جيمين" نفس المركز في شهر أبريل الماضي بألبومه المنفرد بعنوان "الوجه".
وجاءت الأغنية الرئيسية لألبوم المطرب "شوغا"، والتي تحمل عنوان "هيه غوم" في المركز الثامن والخمسين في قائمة "بيلبورد هوت 100".
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
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