السفير الكوري لدى يعرب عن حزنه لانتهاء مدة عمله

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بعد 3 سنوات من تنفيذ مهامه كسفير يمثل كوريا الجنوبية في مصر، ستنتهي مدة عمل السفير الكوري "هونغ جين ووك" يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير "هونغ" عن حزنه لانتهاء مدة عمله الرسمية في مصر، وذلك عبر منشور في حسابه على تويتر.

وقال فيه باللهجة المصرية: هرجع كوريا يوم 25 مايو، حاسس إني وصلت القاهرة وسلمت عليكم امبارح، بس عدّى حوالي 3 سنين. الوقت بيعدي بسرعة، مش كده؟

وأضاف: عشان كده مش مصدق إني خلاص بودعكم دلوقتي، كنت مبسوط جدا طوال الثلاث سنين.

في الواقع، لفت السفير "هونغ" انتباه المصريين خلال السنوات الماضية، بطريقته المتميزة في الاحتفال مع المصريين ومشاركتهم العادات والتقاليد الخاصة بهم، وآخرها مشاركته لأول مرة في إفطار على أكبر مائدة رمضانية بحي المَطَريّة الشعبي في القاهرة.