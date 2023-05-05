حي كانغ نام يضيف اللغة العربية إلى قائمة خدمات الترجمة للسياحة العلاجية

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قرر حي "كانغ نام" في سيول يوم الأحد الماضي تعيين 39 شخصا ليعملوا منسقين للرعاية الصحية العالمية ضمن الجهود الرامية إلى تقديم خدمات الترجمة للأجانب الذين يزورون كوريا للسياحة العلاجية.

وقد أطلق حي "كانغ نام" في عام 2011 برنامج خدمات الترجمة للمرضى الأجانب الوافدين لتلقى علاجات طبية في المستشفيات الموجودة في الحي والتمتع بالسياحة في كوريا في آن واحد.

وبموجب هذا البرنامج، يقوم الحي بتعيين عدد من ذوي الخبرات الميدانية الحاصلين على شهادات ذات صلة وتدريبات على الترجمة الطبية، لتوفير خدمات ترجمة آمنة ودقيقة للمرضى الأجانب.

وقد أضاف اللغة العربية إلى قائمة اللغات المستخدمة في تقديم خدمات الترجمة الطبية للمرضى العرب الذين يهتمون بتلقي علاجات طبية والتمتع بالسياحة بشكل متزامن في كوريا الجنوبية.

وبهذا أصبح عدد اللغات المستخدمة في تقديم خدمات الترجمة الطبية 9 لغات، هي: الإنغليزية والصينية واليابانية والروسية والمنغولية والإسبانية والفيتنامية والتايلاندية إلى جانب اللغة العربية.

وسوف يقدم المنسقون المعينون خدمات الترجمة للمرضى الأجانب بشأن الاستشارات والعلاج والجراحة في 165 مؤسسة طبية داخل حي "كانغ نام".

ويخطط حي "كانغ نام" لدعم تدريب المنسقين وتحسين قدراتهم اللغوية من خلال تنظيم ورش عمل للترجمة الطبية في مركز "كانغ نام" للسياحة العلاجية الذي ستتم إعادة فتحه في شهر يونيو بعد انتهاء أعمال صيانته.

وأشار "جو سونغ ميونغ" رئيس حي "كانغ نام" إلى أن دور المترجمين الطبيين ذوي القدرات اللغوية العالية أصبح أكبر مما كان عليه سابقا وسط تعافي سوق السياحة العلاجية على مستوى العالم تزامنا مع الاستقرار في وضع كورونا.

وشدد "جو" على أن حي "كانغ نام" سيقدم خدمات ترجمة عالية الجودة للمرضى الأجانب الذين يزورون كوريا الجنوبية، خاصة حي "كانغ نام"، لتلقى علاجات طبية.