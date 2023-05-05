الفرقة الكورية للموسيقى النحاسية تقدم عرضا في البحرين

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استضافت الصالة الثقافية في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين مساء يوم الأربعاء الماضي الفرقة الكورية للموسيقى النحاسية "كوريان آرتز".

وخلال هذا الحفل، قدمت الفرقة الكورية أنواعا مختلفة من المقطوعات الموسيقية الأصيلة وموسيقى الجاز، إلى جانب موسيقى بعض خلفيات الأفلام ومختارات من موسيقى البوب الكوري الكيبوب.

وجاء إقامة هذا الحفل بتنظيم من السفارة الكورية لدى البحرين بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وتعد فرقة "كوريان آرتز" واحدة من أشهر فرق عزف الآلات النحاسية في كوريا الجنوبية، ويتكون طاقمها من 6 فنانين تخرجوا في جامعة كوريا الوطنية للفنون، ومن بينهم عازفون للبوق والترومبون والتوبا والمزمار.

وقبل حفلها الرسمي في الصالة الثقافية، قدمت الفرقة عرضا للجمهور العام في الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الماضي في مجمع "أفنيوز"، وهو مركز تسوق يقع على خليج البحرين.

وكان دخول الحفل الذي قدمته الفرقة الكورية في الصالة الثقافية مجانيا، لأن تنظيم هذا الحفل جاء ضمن البرامج والفعاليات التي تقيمها السفارة الكورية في البحرين لمد الجسور الثقافية التي تتنوع بين الموسيقى التراثية الكورية ورقص الهيب هوب المعاصر والموسيقى الكلاسيكية والفعاليات السينمائية وغيرها.