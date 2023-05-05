(12) 끄떡없어요

강우: 괜찮아요?

هل أنت بخير؟

연서: 끄떡없어요. 지난 주부턴 조금씩 턴도 돌고 있고요.

أنا بخير. أعمل لأتحقق من الأمور منذ الأسبوع الماضي.

강우: 아니, 마음이요.

أعني هل تشعرين أنك بخير؟

3개월 동안 한 번도 집 밖에 안 나왔잖아요.

لم تخرجي من البيت منذ 3 أشهر.

첫 일주일은 방에만 틀어박혀서 내내 울었다면서요.

في الأسبوع الأول، حبست نفسك في غرفتك ولم تتوقفي عن البكاء.

남겨진 사람은 남겨진 대로 하루하루를 살아가야죠.

من يُترك هو من عليه التحمل وقضاء يوم بيوم.

그것만큼 잔인한 것도 없지만.

هذا أقسى شيء ولكن،

연서: 감독님 나는 희망이 있어요.

كانغ وو، أنا لدي أمنية.

Yeon-seo: 아니, 예감 같은 거예요. 단이를 다시 만날 수 있을 거 같다는 예감.

لا، إحساس ما. أشعر أنني سألتقي بدان مرة أخرى.





شرح التعبير

الفعل 끄떡없다 : شيئ ما كما هو لم يتغير.

يستخدم التعبير عندما يكون الوضع أو الظروف غير جيدة أو تغيرت بشكل غير جيد، ومع هذا المتحدث يتحمل الوضع بلا تغيير أو أي مشكلة. أو مثلا إذا تلقى أي صدمة يعبر عن أنه يمر بالأمر بلا أي اهتزاز . يستخدم الفعل أيضا في شكل حال 끄떡없이. وفي هذه الحالة يُضاف للجملة فعل آخر مثلا:

장거리 달리기를 잘하는 사람이라면 10km를 끄떡없이 달릴 수 있다.

بالنسبة لشخص يجري مسافات طويلة فلا مشكلة البتة في أن يجري 10 كيلومترات.





شرح الأمثلة

والآن عونا نرى كيف يستخدم التعبير من خلال الأمثلة التالية

1

가: 물건 옮겨 주셔서 고마워요. 많이 무거웠죠?

أ.شكرا لك لنقل البضائع. كانت ثقيلة أليس كذلك؟

나: 아니요. 이 정도는 끄떡없어요.

ب.لا. هذا المقدار لا بأس به.

2

가: 이번에 계약이 취소됐다던데 괜찮으세요?

أ.قالوا إن العقد تم إلغاؤه هل أنت بخير؟

나: 그럼요. 끄떡없어요. 이보다 더 심한 경우도 있었는데요, 뭘.

بالطبع. لا بأس بهذا. مررت بمواقف أصعب من هذا. لا بأس.



