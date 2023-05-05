الدكتورة كيم جو هي تعطي نصائح مفيدة لدارسي الكورية

رزان نصري : الحجاب لا يمنع الأناقة
2023-05-05
#ضيف على الكي بي إس l 2023-05-12
نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع
الدكتورة كيم جو هي ، الأستاذة السابقة بجامعة عين شمس المصرية في 25 نوفمبر عام 2011
الدكتورة كيم جو هي ، الأستاذة بجامعة عين شمس المصرية ، التي ظلت تقيم وتدرس اللغة الكورية في مصر على مدار أكثر من عشرين عاما ، قدمت خلال لقائها بالقسم العربي العديد من النصائح المفيدة لدارسي اللغة الكورية والراغبين في دراستها .
الدكتورة كيم تحدثت أيضا عن معيشتها في مصر ، ورؤيتها للثقافة العربية ، ونظرتها لمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير ، بالإضافة إلى إجاباتها عن أسئلة بعض المستمعين من دراسي اللغة الكورية ...كل ذلك وغيره في مقابلة هذا الأسبوع التي تأتيكم ضمن "لقاء الجمعة" .
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
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