الدكتورة كيم جو هي تعطي نصائح مفيدة لدارسي الكورية

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع

الدكتورة كيم جو هي ، الأستاذة السابقة بجامعة عين شمس المصرية في 25 نوفمبر عام 2011









الدكتورة كيم جو هي ، الأستاذة بجامعة عين شمس المصرية ، التي ظلت تقيم وتدرس اللغة الكورية في مصر على مدار أكثر من عشرين عاما ، قدمت خلال لقائها بالقسم العربي العديد من النصائح المفيدة لدارسي اللغة الكورية والراغبين في دراستها .

الدكتورة كيم تحدثت أيضا عن معيشتها في مصر ، ورؤيتها للثقافة العربية ، ونظرتها لمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير ، بالإضافة إلى إجاباتها عن أسئلة بعض المستمعين من دراسي اللغة الكورية ...كل ذلك وغيره في مقابلة هذا الأسبوع التي تأتيكم ضمن "لقاء الجمعة" .



