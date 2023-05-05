جدل بشأن نظام تذاكر ماجيك باس

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تعمل حاليا بعض المتنزهات الترفيهية الرئيسية والمتنزهات المائية في كوريا، مثل 'لوتي ورلد' و'إيفرلاند' و'كاريبيان باي'، على تشغيل نظام "تذكرة ماجيك باس Magic Pass". حيث كان هناك برنامج حواري تلفزيوني تم بثه الشهر الماضي قد أثار الجدل عبر الإنترنت مؤخرا حول هذا النظام. ففي هذا البرنامج، تحدث المتسابقون عن "المال والسلطة" ثم تناولوا نظام "ماجيك باس" الساري حاليا في مدن الملاهي الكبرى. وأثار البروفسور "جونغ جيه صونغ" عالم الأعصاب الذي ظهر في البرنامج، موضوعا للمتسابقين الآخرين، قائلا: "في المجتمع الرأسمالي، يشتري المزيد من الناس الوقت بالمال. فهل هذه الظاهرة مبررة؟". وردا على هذا السؤال، قال 'دو يونغ 도영'، عضو فرقة NCT عن تجربته قائلا: "عندما ذهبت إلى مدينة للملاهي في اليابان، كان يمكنني شراء تذكرة "ماجيك باس" مقابل 50 ألف إلى 60 ألف وون إضافية. ولذا اشتريت التذكرة معتقدا أنه إذا كان بإمكاني شراء ساعتين مقابل 50 ألف وون، فسوف يكون من الصواب إنفاق المال". ويمكن أن يكون هذا النظام مفيدا لشخص ما عند استخدام مدينة للملاهي، مثل الزائرين من الخارج. ومع ذلك، قال البروفسور جونغ: "إن الأطفال الصغار الذين يزورون مدينة الملاهي قد يتعلمون أن مجتمعنا يعامل أولئك الذين لديهم أموال بشكل مختلف عن أولئك الذين لا يملكون. فدعونا نفكر فيما إذا كان ذلك مبررا". وبعد انتهاء البرنامج، ثار جدل شديد بين الآراء المؤيدة والمعارضة في تجمعات مختلفة عبر الإنترنت.

وفي هذا الصدد، قالت "لي أون هي" أستاذة دراسات المستهلك في جامعة "اين ها" إنه لا توجد مشكلة في النظام الذي يسمح لمن يدفع رسوما إضافية بالدخول أولا من وجهة نظر الرأسمالية. ومع ذلك، إذا شعرت غالبية المستخدمين بعدم الارتياح بسبب هذا النظام، فيجب أن يتم توفير بدائل، مثل الحد من عدد تذاكر "ماجيك باس" التي يتم إصدارها، أو إعداد مقاعد منفصلة. وفي المستقبل، يمكن أن تظهر هذه الخلافات ليس فقط في المتنزهات الترفيهية ولكن أيضا في مختلف المجالات، لذلك يبدو من الضروري إجراء مناقشات اجتماعية كافية بدلا من المواجهة الحادة بين الجانبين.