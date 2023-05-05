تشو يونغ بيل يتجاوز الحدود الجيلية في موسيقاه ويواصل إبهار جمهوره

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مؤخرا، أصدر المغني تشو يونغ بيل، الملقب ب"ملك المطربين"، أغنيتين جديدتين هما: "فيلينغ أوف يو Feeling Of You" و"را Ra"، وقد أعطت صناعة الموسيقى مراجعات إيجابية بأن موسيقاه أصبحت أكثر شبابا. وفيما يتعلق بهذه الأغاني الجديدة، قال الناقد الموسيقي الشهير "إيم جين مو" إنه بعد إصداره أغنية بعنوان "باونس Bounce" في عام 2013، لم يصر تشو يونغ بيل على نمط الموسيقى القديم مرة أخرى، حيث ظل يعمل بجد لإنشاء نقطة اتصال مع جيل الشباب، بسبب أن التواصل مع جيل الشباب هو أساس كونه موسيقيا. وقد مرت 50 عاما منذ أن سار في طريق الغناء، لكنه لا يزال محبوبا من قبل العديد من الأجيال. في الواقع، أغنية "فيلينغ أوف يو" نوع من موسيقى البوب التي تستخدم الآلات الموسيقية الإلكترونية والتي حظيت مؤخرا بشعبية كبيرة في صناعة الموسيقى، وأغنية "را" هي أيضا نوع موسيقي جديد يقدمه تشو لأول مرة. وكما تقول رسالة ذلك الألبوم بعنوان "الأحلام والآمال"، فإن الألبوم يحتوي على إرادته الراسخة لمواكبة اتجاهات الموسيقى على الرغم من مرور 55 عاما على ظهوره كمطرب. وعلق الناقد "إيم" بشكل إيجابي على ذلك بالقول إن صوته لا يزال يتمتع بالقوة. ولديه نفس الطاقة كما كان في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره. وأيضا إحساسه الموسيقي لا يزال حيا. وأضاف أنه ظل قادرا على أن يحظى بالحب كمطرب من جميع الأجيال دون تغيير لفترة طويلة لأنه جرب أنواعا مختلفة مع غناء قوي ولكنه مريح، ويعمل باستمرار كموسيقي، ويحلل اتجاهات الموسيقى المحلية والخارجية، ويحاول التواصل مع جيل الشباب من خلال الموسيقى. ومن المقرر أن يلتقي "تشو يونغ بيل" مع المعجبين من خلال إقامة حفل موسيقي منفرد يوم 13 من مايو الجاري في الاستاد الأولمبي الرئيسي بمجمع "جام شيل" الرياضي، وفي اليوم السابع والعشرين في استاد ديغو الرئيسي. وعلى وجه الخصوص، يتكون ألبومه الجديد من أغانٍ أكثر نشاطا من ألبوماته السابقة، لذا فهو مصمم لرفع مستوى "الإثارة" في العروض. وبالتالي من المتوقع أن يتمكن معجبوه من الاستمتاع بموسيقاه على الهواء مباشرة، والتي أصبحت حتى أصغر سنا بما يكفي لتذكيرهم بأغاني الرقص لفرق الكيبوب في الحفل.