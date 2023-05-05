تاريخ فرقة بي تي إس في طوابع بريدية تذكارية

ⓒ KOREAPOST

من المتوقع أن يتم إصدار طوابع بريدية تذكارية خاصة بفرقة بي تي إس في كوريا. في هذا الصدد قال مكتب الخدمات البريدية التابع لوزارة العلوم وتقنية المعلومات إنه سيصدر الطوابع البريدية التذكارية لفرقة بي تي إس بدءا من الثالث عشر من شهر يونيو القادم، حيث يصادف هذا العام ذكرى مرور عشر سنوات على ظهورها.

ومن المقرر أن يصدر المكتب مليونا وخمسمائة ألف طابع خاص بالفرقة من عشرة أنواع ويبلغ سعره سبعة آلاف وسبعمائة وسبعين وون أي ما يساوي حوالي ستة دولارات. ومن المتوقع أن يتم إنتاج مائتين وخمسين ألفا من حزم الطوابع التذكارية التي تحتوي على صور أعضاء الفرقة ويبلغ سعر الواحدة منها عشرين ألف وون أي ما يساوي حوالي خمسة عشر دولارا. وتشمل تصميمات تلك الطوابع صور ألبومات الفرقة، وسوف يتم بيعها بدءا من الثالث عشر من الشهر القادم في مختلف فروع المكتب. وخلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الخامس والعشرين من هذا الشهر سيتم تقديم خدمة البيع المسبق في مكتب البريد عبر الإنترنت. وسوف تبدأ خدمة البيع المسبق عبر الإنترنت لعشاق الفرقة في الخارج بدءا من الأول من الشهر القادم.

الجدير بالذكر أن الطوابع التذكارية تصدر عادة للترويج للشخصيات أو الأحداث التاريخية أو الشخصيات التي أسهمت كثيرا في رفع مكانة بلد ما، حيث أن فرقة بي تي إس جديرة بهذا النوع من التكريم بفضل تحسينها لصورة كوريا في الخارج.