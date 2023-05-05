دراسة تكشف تناقضات الكوريين في استخدام المواد البلاستيكية

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت نتائج مسح أن حوالي سبعة من بين كل عشرة كوريين يفكرون بجدية في الآثار الضارة للمواد البلاستيكية الدقيقة، ولكن تبين أن أكثر من ستة من بينهم يستخدمونها في حياتهم اليومية. وكانت قد أجرت منصة "إنكروت" لتقنية الموارد البشرية هذا المسح وبالتعاون مع وكالة "دو إيت سرفي 두잇서베이" للمسوح على أربعة آلاف وثمانية كوريين من الثلاثين من شهر مارس وحتى التاسع من أبريل. وقال ثلاثة وستون بالمائة من المشاركين إنهم يستخدمون المواد البلاستيكية في حياتهم اليومية. وردا على سؤال عن مدى شعورهم بآثارها الضارة ومخاطرها أجاب 50.9% منهم فقط بأنهم لا يشعرون بها على الإطلاق. كما أجاب سبعة بالمائة منهم بأنهم لا يشعرون بها في معظم الأوقات. ولكن قال خمسة وعشرون بالمائة منهم إنهم يشعرون بها بشكل معتدل بينما قال خمسة وأربعون بالمائة إنهم يشعرون بها قليلا. كما قال اثنان وعشرون بالمائة منهم إنهم يشعرون بها كثيرا الأمر الذي يعني أن حوالي سبعين بالمائة منهم قالوا إنهم يعروفون آثارها الضارة ويشعرون بتهديداتها. وحول الحملات الرامية إلى عدم استخدامها التي تقام حاليا في مختلف دول العالم، قال حوالي سبعين بالمائة من المشاركين إن لديهم نية للمشاركة فيها. وحول الأمور التي يجب تنفيذها بوتيرة سريعة من بين التزامات الحملات، اختار خمسون بالمائة منهم بحظر الملاعق والشوكات البلاستيكية. واختار تسعة بالمائة منهم حظر استخدام الأوعية التي تستخدم لمرة واحدة فقط بينما اختار ثمانية وأربعون بالمائة منهم حظر استخدام المصاصات التي تستخدم لمرة واحدة فقط. وهذا يعني أن معظم الكوريين اختاروا حظر استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة فقط. وحول سؤال عن نية استخدام المنتجات التي تنتجها الشركات لحماية البيئة بما في ذلك منتجات بدون علامات تجارية، أجاب ستة وستون بالمائة منهم بأنهم سيختارون المنتجات التي تنتجها مثل هذه الشركات قبل شيء آخر. وحول مستوى تنظيم استخدام المواد البلاستيكية في كوريا وما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات، وافق تسعة وستون بالمائة منهم على ضرورة تعزيز التنظيم أكثر.