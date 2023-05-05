الفروق الثقافية تؤثر في اتجاهات امتلاك الحيوانات المدللة

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اتضح أن هناك اتجاها قويا يتمثل في أن معظم أصحاب الكلاب المدللة هم من الأسر متعددة الأفراد التي تتكون من ثلاثة إلى أربعة أشخاص ويستمتعون بالأنشطة في الخارج. كما اتضح أن معظم أصحاب القطط المدللة هم من الأسر المكونة من فرد واحد ويفضلون البقاء في بيوتهم. جاء ذلك في نتائج تحليل أجرته منصة "آي جيه إي وركس 아이지에이웍스" للبيانات الضخمة مؤخرا للتعرف على اتجاهات سوق الحيوانات المدللة المحلية لعام الفين وثلاثة وعشرين. وأظهرت النتائج أن عدد أصحاب الكلاب المدللة من الأسر المكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، كان أكبر من عدد أصحاب القطط المدللة من نفس الفئة، حيث يكونون من اولياء أمور الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية أو الأمهات العاملات. كما أظهرت أن عدد أصحاب الكلاب المدللة الذين يفضلون الرحلات في مختلف مناطق البلاد أو ممارسة الخيام في الخارج كان أكبر من عدد أصحاب القطط المدللة الأمر الذي يشير إلى اتجاه قوي لتفضيل الأنشطة في الخارج بين أصحاب الكلاب المدللة. أما أصحاب القطط المدللة فقد انتموا في الكثير من الأحيان إلى أسر مكونة من شخص واحد بمن في ذلك العزاب أو مبتدؤو الحياة الاجتماعية أو من أسر مكونة من شخص واحد. واتضح أنهم يفضلون الأنشطة الداخلية بما في ذلك الاستمتاع بخدمات قراءة الكتب وكتب الكرتون عبر الويب وممارسة ألعاب الكمبيوتر. ومن خلال تحليل نسبة الجنسين من أصحاب الحيوانات المدللة اتضح أن معظم مقدمي الرعاية الرئيسيين هم من النساء حيث شكلت نسبة صاحبات الكلاب المدللة سبعة وسبعين بالمائة بينما شكلت نسبة صاحبات القطط المدللة ستة وسبعين بالمائة. كما اتضح أن الفئات العمرية الكبيرة تقوم بتربية الكلاب أكثر، بينما تقوم الفئات العمرية الصغيرة برعاية القطط أكثر.

تجدر الأشارة الي أن حجم سوق الحيوانات المدللة في كوريا اتسع من حيث الشراء عبر التطبيقات المتنقلة أو الشراء الرقمي خاصة خلال فترة جائحة كورونا. فوفقا لنتيجة تحليل لاتجاه عدد مستخدمي التطبيقات المتنقلة الخاصة بالحيوانات المدللة، بلغ عددهم حوالي مليونين ومائتين وواحد وثمانين شخصا في الربع الأول من العام الماضي ليزيد بحوالي أربعة أضعاف مقارنة مع نفس الربع من العام الأسبق. كما زادت قيمة الشراء من متاجر بيع منتجات الحيوانات المدللة عبر الإنترنت أيضا في الربع الأول من العام الماضي بمقدار ضعفين ونصف مقارنة مع نفس الربع من عام ألفين وتسعة عشر لتبلغ تريليونين ومائتين وثلاثة وسبعين مليون وون، أي ما يعادل حوالي مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار.