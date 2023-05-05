منصة ماركيت بورو تكشف عن أحدث اتجاهات المأكولات في المطاعم

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قامت منصة "ماركيت بورو 마켓보로" التي تدير خدمة "شيك بوم 식봄" لأسواق مواد الطعام الخاصة بأصحاب المطاعم، بجمع عشرة أنوع أطعمة رئيسية في حوالي أربعمائة ألف مطعم مسجل في المنصة، ووجدت أن إجمالي عدد القوائم بلغ حوالي ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعين نوعا من الأطعمة التي يمكن اختيارها في المطاعم. وأوضحت أن أنواع القوائم الأكثر شيوعا هي أطباق الأرز المغطاة بمختلف الإضافات وليس اليخنات أو الحساء، حيث وصل عدد أنواع أطباق الأرز المغطاة بمختلف الإضافات إلى ثلاثمائة وخمسة عشر نوعا إجماليا. والسبب في ذلك يرجع إلى سهولة إيجاد نوع جديد منها عن طريق إضافة أي نوع غذائي ببساطة، مثل أطباق الأرز المغطى باللحوم المتبلة بصلصة الصويا أو بالتوفو المجفف المقلي أو ببيض السمك مع الأفوكادو أو بلحم البقر المشوي "بول غوكي". وكان هناك مائة وثمانية وعشرون نوعا من المعكرونة، ومائة وواحد وعشرون نوعا من السلطات التي يحبها جيل الشباب بصفة خاصة. وتم تقسيم المعكرونة إلى حد كبير إلى كريمة وزيت وطماطم بناء على الصلصة، وتم تنويع أنواع الأطعمة وفقا لمكوناتها مثل المأكولات البحرية واللحوم والخضروات. كما زاد عدد أنواع المعكرونة من خلال إضافة المعكرونة الكورية النموذجية، مثل معكرونة الكاري والمعكرونة الممزوجة بطبق كعك الأرز الكوري "طوك بوككي 떡볶이" والمعكرونة الممزوجة بالسجق الكوري الكوري التقليدي، إلى المعكرونة الإيطالية التقليدية. وبلغ عدد أنواع البيتزا مائة وثلاثة وعشرين، بينما بلغ عدد أنواع طبق "طوك بوككي" الذي يحبه الكوريون كثيرا كوجبة خفيفة مائتين وواحدا وثمانين. أما عدد أنواع الدجاج المقلي فقد بلغ مائة وتسعة وستين حيث كانت هناك أنواع مختلفة مثل الدجاج المقلي بالليمون والثوم والدجاج المقلي بورق البريلا والدجاج المقلي بجوز الهند والدجاج المصنوع من جبن الفوندو إلى جانب الدجاج المقلي الأصلي أوالمتبل. وحسب أنواع الوصفات، تم تصنيفها على أنها مدخنة أو مشوية على الفحم أو مقلية. وبالنسبة للأطعمة الكورية التقليدية فقد بلغ عدد أطباق الحساء مائتين وأربعة وثمانين ليكون أكثر بكثير من أطباق اليخنات الذي بلغ عدد أنواعها مائة وعشرة.