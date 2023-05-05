الرابطة الكورية في لوكسمبورغ تكرم ذكرى المحارب هوبلز

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توفي مؤخرا السيد "هوبلز 호펠스"عن عمر يناهز 90 عاما، وهو أحد قدامى المحاربين في لوكسمبورغ الذي نجا من معركة "وايت هورس ريدج" داخل المنطقة منزوعة السلاح، وهي أعنف ساحة معركة في الحرب الكورية. وترك هوبلز، الذي كان له اهتمام خاص بكوريا وتعلق بها خلال حياته، وصية تقول: "من فضلكم تأكدوا من غناء أغنية "آريرانغ" الشعبية الكورية الشهيرة، في جنازتي". ووفقا لأسرة المتوفى و"بارك مي هي" رئيسة الرابطة الكورية في لوكسمبورغ، توفي السيد هوبلز في 24 من الشهر الماضي في مستشفى في لوكسمبورغ. وفي الثامن من الشهر الجاري، أقيمت جنازته في كنيسة صغيرة في جنوب شرق لوكسمبورغ، وتردد صدى لحن "آريرانغ" بهدوء كأغنية تذكارية للصلاة من أجل راحته.

الجدير بالذكر أن السيد هوبلز، الذي التحق بالجيش للخدمة العسكرية في مايو 1951، تطوع للمشاركة في الحرب الكورية على الرغم من معارضة والديه. وعند وصوله إلى كوريا في مارس من العام التالي، شارك في الحرب الكورية كعضو في الكتيبة البلجيكية في معركة "وايت هورس ريدج" كجندي من الدرجة الأولى على مدفع رشاش في ذلك الوقت وأدى مهمته. وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، قالت بارك رئيسة الرابطة الكورية في لوكسمبورغ: "في ذلك الوقت، لم يكن والداه يعرفان شيئا عن كوريا وكانا ضد مشاركته في الحرب الكورية لأنهما قد مرّا للتو بالحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فقد شارك في الحرب برغبة في المساهمة ولو قليلا في استعادة حرية البلد المحتل". وتعتبر معركة "وايت هورس ريدج"، التي شارك فيها، من أعنف المعارك خلال الحرب الكورية. وقد نجا السيد هوبلز بأمان بعد التغلب على العديد من العقبات، بما في ذلك سقوط قذائف العدو على بعد 10 أمتار فقط من مكانه. وفي ذلك الوقت، كان يحتفظ بمذكراته على الخطوط الأمامية. وتُعرض مذكراته حاليا في متحف لوكسمبورغ الحربي.

وبالإضافة إلى ذلك، في مقابلة أجرتها مؤسسة إرث الحرب الكورية في عام 2019، تحدث السيد هوبلز عن الوقت الذي زار فيه كوريا مرة أخرى في عام 1975، بعد 20 عاما من مشاركته في الحرب. وقال: "في ذلك الوقت، كنت لا أزال معجبا بشكل غريب بالأطفال الكوريين الفقراء والعديد من المباني الجديدة". وقال هوبلز أيضا: "كانت لا تزال هناك محطات قطار قديمة، ولكن في الوقت نفسه، كان هناك العديد من المحطات المبنية حديثا. وفي ذلك الوقت، بالنظر إلى المظهر المُتغير لسيول، اعتقدت أن تضحياتنا لم تذهب سدى". ومن ناحية أخرى، أدت الذكريات في وسط ساحة المعركة إلى الاهتمام والتعلق بكوريا مدى الحياة. ففي ظل هذه الخلفية، قرأ العديد من الكتب عن التاريخ الكوري التي لا علاقة لها بوظيفته في أثناء عمله في جمارك لوكسمبورغ بعد مشاركته في الحرب. وفي مقابلة مع مؤسسة إرث الحرب الكورية، كشف عن قناعته بأن "اليابان لم تعتذر بعد عن قضية الاسترقاق الجنسي. ولذلك يجب أن تعتذر لكوريا الجنوبية". وبالإضافة إلى ذلك، زار كوريا الجنوبية على الأقل عشر مرات كمحارب قديم وحضر الأحداث ذات الصلة، وحتى قبل بضع سنوات، كان نشطا كرئيس لجمعية قدامى المحاربين في لوكسمبورغ. وفي وقت إرسال القوات إلى الحرب الكورية، كان عدد سكان لوكسمبورغ يبلغ 200 ألف فقط، لكنها أرسلت 100 جندي مقاتل إلى الحرب، مسجلة أكبر عدد من الإرساليات بالنسبة لعدد سكانها من بين 22 دولة مشاركة. ولكن مع مرور السنين، انخفض عدد الناجين الباقين إلى اثنين. وبفضل الأرواح النبيلة وتضحيات المحاربين القدامى مثل السيد هوبلز، تمكنت جمهورية كوريا اليوم من الوجود، ولذلك ستظل ممتنة لهم دائما.