مؤسسة التراث الثقافي الكوري تقدم خطة حملة زيارة التراث الثقافي لهذا العام

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من المنتظر أن يتم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية للترويج لجمال وسحر التراث الثقافي الكوري، مثل قصر كيونغ بوك الملكي في سيول، ومغارة "صوك غو رام" في "كيونغ جو". وعقدت هيئة التراث الثقافي ومؤسسة التراث الثقافي الكوري حفل إطلاق لمجموعة دعم "حملة زيارة التراث الثقافي" في سيول أمس الثلاثاء، وقدمت خطة نشاط الحملة لهذا العام.

يُشار الي أن حملة زيارة التراث الثقافي هي مشروع للتعريف بقيمة وجمال التراث الثقافي الكوري، والذي يمكن القول إنه النموذج الأولي للموجة الكورية. وهذا العام، سيتم تنظيم ما مجموعه 10 دورات سفر، مع 76 قاعدة زيارة. ومن المتوقع أن يستمتع المشاركون في الحملة بالتراث الثقافي في جميع أنحاء البلاد باستخدام "جواز سفر للزوار فقط". ويمكن للمشاركين الحصول على أختام تأكيد من خلال زيارة مناطق الجذب السياحي الرئيسية ونقاط التراث الثقافي في كل دورة باستخدام جواز السفر هذا، والذي يشبه جواز السفر الحقيقي. كما سيُقام حدث للزوار الذين حصلوا على 10 أختام حتى 16 يوليو القادم.

تجدر الأشارة الي أنه في هذه الحملة، هناك العديد من برامج الجولات والتجارب التي ستُقدَّم في كل دورة تستحق الاهتمام بها. على سبيل المثال، في حالة "الطريق إلى المعبد في الجبال"، وهو برنامج يقدم المعابد ذات التاريخ الفريد، من المقرر أن يتم تشغيل البرنامج الذي يجمع بين تجارب الشاي ورواية القصص والتعليقات على الغابة في معبد "تونغ دو سا" في "يانغ سان" في سبتمبر. وبالنسبة للزوار الأجانب، عند زيارة التراث الثقافي، هناك بعض الأجزاء التي يصعب فهمها حتى مع التعليق، لكن سيكون من المفيد أكثر فهم التراث الثقافي والاستمتاع به إذا كان هناك برنامج حيث يمكن تجربته مباشرة مع التعليق.

وبالإضافة إلى ذلك، ابتداء من هذا العام، ستقام فعاليات محلية للترويج لحملة زيارة التراث الثقافي في المدن الرئيسية في الخارج. وتخطط هيئة التراث الثقافي، جنبا إلى جنب مع دائرة الثقافة والمعلومات في الخارج، لتنظيم حدث في طوكيو عاصمة اليابان هذا الشهر، وفي مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس، حيث يمكن للضيوف تذوق الحلويات الملكية مثل كعك الأرز والوجبات الخفيفة التي كان يأكلها الملوك الكوريون في الماضي. وفي نوفمبر، احتفالا بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والمملكة المتحدة، سيتم تقديم عرض موسيقي بعنوان "كوريا على المسرح Korea on Stage" وعرض فني إعلامي في لندن، بحيث يمكن الاستمتاع بموسيقى مختلفة مثل موسيقى الكيبوب والموسيقى الكورية التقليدية. وتسعى جميع الهيئات أن يكون هذا العام عاما تقفز فيه كوريا إلى الأمام لتصبح دولة يرغب الناس في جميع أنحاء العالم في زيارتها وتجربتها من خلال توفير العديد من الفرص والبرامج للاستمتاع بالتراث الثقافي الكوري.