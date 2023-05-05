ارتفاع نسبة موظفي المكاتب الشباب الذين يتناولون الغداء بمفردهم

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وفقا لمسح حديث أجرته شركة أبحاث السوق المحلية، يميل موظفو المكاتب الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر إلى تناول الطعام بمفردهم خلال وقت الغداء. وكان لدى غالبية موظفي المكاتب الشباب تصور قوي بأن وقت الغداء هو وقت لأخذ استراحة شخصية، وأنهم يريدون قضاء وقت فراغهم الشخصي بدلا من تناول الوجبة مع الزملاء وبناء الصداقات. ووفقا لهذا الاستطلاع الذي أجرته شركة أبحاث السوق على 1000 موظف من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و59 عاما في جميع أنحاء البلاد، إتضح أن 8 من كل 10 موظفين في المكاتب يعتبرون وقت الغداء وقت راحة. وكانت كل هذه التصورات على مستوى عالٍ، بغض النظر عن العمر أو المنصب. وتضمنت الإجابات الأخرى "وقت لتجنب العمل العاطفي داخل الشركة"، و"وقت لاكتساب الحيوية"، و"وقت للعثور على الاستقرار العاطفي"، و"وقت للقيام بالعمل الشخصي". ومن ناحية أخرى، أجابت أقل نسبة من المستطلعين بأن وقت الغداء هو "وقت الاختلاط بالعاملين في المكاتب". والميزة الأكثر لفتا للنظر في نتائج الاستطلاع هي أن عدد العاملين في المكاتب الذين يتناولون الغذاء بمفردهم آخذ في الازدياد، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص الذين أجابوا بأنهم تناولوا الطعام بمفردهم خلال وقت الغداء من 31.8% في عام 2020 إلى 42.6% العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، كان جيل الشباب من العاملين في المكاتب يميلون إلى تناول الطعام بمفردهم. حيث قال 50% من المستطلعين في العشرينيات من العمر و51.8% في الثلاثينيات من العمر إنهم عادة ما يتناولون الغداء بمفردهم. وقد انخفضت نسبة الذين أجابوا بأنهم يتناولون الغداء بمفردهم مع تقدم العمر، حيث وصلت إلى 38% في الأربعينيات و31.6% في الخمسينيات من العمر.

الجدير بالذكر أنه كلما كان العمال أصغر سنا كلما قل تصورهم بوجوب تناول الغداء مع أعضاء إدارتهم، وزادت رغبتهم في أخذ قسط من الراحة بشكل فردي. وفي الوقت نفسه، صنف 46% من العاملين في المكاتب استراحة الغداء على أنها قصيرة جدا. وقالوا إنه عندما يكون لديهم وقت فراغ، فإنهم عادة ما يرغبون في أخذ قيلولة أو ممارسة الرياضة أو مشاهدة مقاطع فيديو. في الماضي، كان معظم موظفي المكاتب يجتمعون معا لتناول الطعام، ولكن في هذه الأيام، يمكن في كثير من الأحيان رؤية موظفي المكاتب وهم يأكلون بمفردهم في مطعم في أثناء وقت الغداء. وقد يكون ذلك مريحا، ولكن من ناحية أخرى، من المؤسف أن متعة التواصل الاجتماعي والتحدث مع العديد من الناس يبدو أنها تختفي.