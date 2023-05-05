عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية أو ماي غاد لنيو جينز يتجاوز 100 مليون

رزان نصري : الحجاب لا يمنع الأناقة
2023-05-05
#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-15
تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "أو ماي غاد" لفرقة "نيو جينز" 100 مليون مرة حتى يوم الرابع عشر من مايو، خلال 130 يوما من الكشف عنه يوم الثالث من شهر يناير الماضي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد مرات مشاهد الفيديو الموسيقي لأغنية لفرقة "نيو جينز" 100 مليون مرة، بعد أغنية "هايب بوي".
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;