نيزييو تكشف عن ألبوم كامل جديد في يوليو

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من المقرر أن تكشف فرقة "نيزييو" عن ألبومها الكامل الجديد الثاني بعنوان "جوز الهند" يوم التاسع عشر من شهر يوليو القادم. وسيكون هذا الألبوم أول ألبوم كامل تصدره الفرقة منذ عام و8 أشهر بعد أن كشفت عن ألبومها الأول بعنوان "يو" في شهر نوفمبر من عام 2021.

وتزامنا مع الكشف عن ألبومها الجديد، سوف تقيم فرقة "نيزييو" جولة غنائية في 7 مدن يابانية تشمل ساغا وطوكيو وأوساكا وناغويا ومياغي وهوكايدو، بدءا من يوم الأول من يوليو وحتى الثالث من شهر سبتمبر القادم.

وقد تم ترسيم الفرقة يوم الثاني من شهر ديسمبر من عام 2020.