بي تي إس تكشف عن أغنية جديدة بمشاركة جميع أعضائها

ⓒ Big Hit Music

كشفت فرقة "بي تي إس" يوم الثاني عشر من مايو عن أغنية جديدة تحمل عنوان "ذا بلانيت"، وهي أغنية موضوعية للمسلسل التلفزيوني للرسوم المتحركة "بيستيانز" لقناة "إس بي إس" الكورية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها فرقة "بي تي إس" أغنية جديدة بجميع أعضائها منذ 11 شهرا بعد أن كشفت عن أغنية "لم يأت بعد" في شهر يونيو من العام الماضي.

وتتحدث الأغنية الجديدة "ذا بلانيت" عن أهمية الكرة الأرضية التي يعيش فيها الجيس البشري.

وتصدرت الأغنية قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية للألبومات الرقمية المنفردة.

كما احتلت المركز التاسع عشر في قائمة أفضل الأغاني اليومية لمنصة "سبوتيفاي" للموسيقى، حيث بلغ إجمالي عدد مرات الاستماع لهذه الأغنية مليونين و985 مرة.