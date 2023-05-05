مبيعات ألبوم إيسبا الجديد تبلغ 1.69 مليون نسخة في أول أسبوع من إصداره





قالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن حجم مبيعات ألبوم فرقة "إيسبا" المصغر الجديد الثالث بعنوان "عالمي" بلغ 1.69 مليون نسخة في أول أسبوع من الكشف عنه.

وقد بلغ حجم الطلب المسبق على شراء ألبوم الفرقة الجديد 1.8 مليون نسخة، وبلغ حجم مبيعاته 1.37 مليون نسخة خلال يوم من الكشف عنه.

ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "سبايسي".