



أقيمت مسابقة "كويز اون عرب" للشباب الكوريين يوم الاثنين الماضي في جامعة كوريا بالعاصمة سيول.

وقد تنافس فيها حوالي 100 شاب تنافسا شديدا، وفاز الطالب "كيم سانغ يوب" في قسم التاريخ بجامعة دانكوك.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الكورية العربية ومركز دراسة الشرق الأوسط والإسلام التابع لجامعة كوريا والسفارة السعودية لدى كوريا نظمت هذه المسابقة تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية والسفارة السعودية.

وهذه المسابقة التي أقيمت لأول مرة هذا العام، لقيت مشاركة كبيرة لدرجة أنه تم إغلاق باب التقدم بطلبات المشاركة في وقت مبكر لأن عدد الطلاب الراغبين في المشاركة كان أكثر مما كان متوقعا.

وطُرحت في المسابقة مختلف أنواع الأسئلة حول الدول العربية بما في ذلك الإجابة بنعم أو لا، والاختيار من بين إجابات متعددة، حيث تأهل عشرة طلاب إلى نهائيات البطولة.

وفاز الطالب كيم بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها حوالي ألف وخمسمائة دولار من خلال إجابات صحيحة على جميع الأسئلة العشرة للنهائيات.

يشار إلى أن كيم يعمل حاليا في نادي "النافذة" لطلاب الجامعات الكوريين المهتمين بدول الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة قال إنه ظل يود المشاركة في الأنشطة ذات الصلة، وهو سعيد جدا بالفوز بلقب المسابقة معربا عن نيته القيام برحلة إلى الدول العربية باستخدام قيمة الجائزة.

وحصل كل من الطالب "جانغ يونغ هون" في قسم الترجمة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، والطالبة "بارك مين جونغ" في قسم التاريخ في نفس الجامعة على الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي.

وشاركت في تقديم المسابقة الآنسة المصرية "ياسمين" التي تتقن اللغتين العربية والكورية بالتعاون مع المقدم الكوري "إم سي ويل". وقالت ياسمين إنها سعيدة كعربية لأنها أصبحت تعرف من خلال المسابقة أن الكثير من الكوريين يهتمون بالدول العربية.

وأشار "ما يونغ سام" الأمين العام للجمعية الكورية العربية في كلمة افتتاحية إلى أن بعض المعلومات الخاطئة عن الثقافتين العربية والكورية شائعة بين الكوريين والعرب مع الأسف الشديد. وأعرب عن أمنيته بأن تتيح هذه المسابقة فرصة لزيادة فهم الطلاب الكوريين للدول العربية.

أما السفير السعودي لدى سيول "سامي السدحان" فقد طرح بعض الأسئلة حول المقارنة بين الثقافتين الكورية العربية بنفسه. كما منح شهادة وجائزة مالية للفائز بالجائزة الأولى. وقال في كلمة تهنئة إنه يتمنى أن تتيح الفعالية فرصة لزيادة فهم الثقافة العربية وأن تصبح معارف المشاركين بوابة للتواصل والتفاهم بين الثقافتين الكورية العربية.