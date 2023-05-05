كويكا تنشئ مدرسة ثانوية للتعليم الفني في مدينة يطا الفلسطينية

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صرحت الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بأنها تنفذ مشروعا لإنشاء مدرسة ثانوية للتعليم الفني في مدينة "يطا" في الضفة الغربية في فلسطين.

ويستهدف المشروع إنشاء المدرسة الثانوية وتزويدها بالأدوات التعليمية إلى جانب تعزيز قدرات التعليم الفني فيها من خلال دعوة أعضاء هيئة تدريسها للمشاركة في التدريبات الكورية وإرسال خبراء كوريين إليها.

ووفقا للخطة ذات الصلة التي وُضعت العام الماضي، سيتم إنفاق 6.5 مليون دولار على المشروع حتى عام 2027. وتنوي كويكا تكوين لجنة خاصة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية وبلدية يطا.

وتخطط هذا العام لإتمام اختيار شركة لتصميم وإنشاء المدرسة التي ستبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3 آلاف متر مربع. وبعد الانتهاء من إنشاء المدرسة وتزويدها بالأدوات التعليمية في النصف الأول من عام 2026، ستنظم تدريبات لأعضاء هيئة التدريس في تلك المدرسة.

وسوف يوفر الجانب الفلسطيني مساحة لإنشاء المدرسة إلى جانب إنشاء البنية التحتية الضرورية بما في ذلك طرق الوصول والكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي. كما سيقوم بتطوير خطة لتشغيل المدرسة الثانوية الفنية وتوظيف المعلمين وتحسين المناهج وتطبيقها وتجنيد الطلاب ودعم الميزانيات ذات الصلة.

وتأمل الوكالة الكورية في أن يسهم هذا المشروع الذي سيتم من خلاله تقاسم التجارب الكورية في مجال التدريب المهني في تحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في فلسطين.